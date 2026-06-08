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北市女警產後血崩猝逝 家屬出席代領金吾獎場面動容

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
警務員陳芊雯的家屬今代出席接受頒獎。記者李隆揆／攝影
警務員陳芊雯的家屬今代出席接受頒獎。記者李隆揆／攝影

北市府金吾獎今頒獎表揚40位優秀員警及模範警察，其中中正一分局警務員陳芊雯獲獎肯定卻因產後血崩離世，其家屬出席典禮代領獎，現場氣氛溫馨。

警方指出，本年度獲選模範警察者，皆為各項勤業務中表現最傑出的員警，其中中正第一分局警務員陳芊雯承襲使命投身警界，秉持熱忱工作態度，對重要警衛對象及總統府等重要機關維安工作積極投入、不遺餘力，此次也獲選全國模範警察殊榮，正式對她平常辛勞付出的肯定，然而就在眾人期待她上台領獎接受榮耀之際，她因產後血崩不幸離世，警界無不震驚不捨。

今天上午典禮期間仍邀請陳芊雯家屬代表上台接受市長蔣萬安頒獎，陳的父母、丈夫出席代領獎，全場與會人員皆以熱烈掌聲致上最深敬意，蔣萬安也親自表達慰問，場面溫馨動容。

台北市長蔣萬安今全程親自頒獎，表達對獲獎人及9位模範警察表達恭賀，感謝所有警察同仁堅守崗位、辛勞付出。

蔣萬安同時宣布提高警察相關待遇措施，如金吾獎獎金從1萬元提升至1萬5000元；勤務繁重加成支給上限調升至1.3倍，外勤人員每月增加約2910元；刑事加成提高到8成，每月增加約1940元；補助懷孕每胎3000元產前健檢等。

另，為強化公共運輸維安韌性，北市府已同意核撥第二預備金，全面增強捷運無線電通訊設備，徹底改善地下通訊盲區，守護市民安全。

蔣萬安並期勉所有警察，持續戮力維護治安的同時，更應嚴守分際，時刻謹記身為「人民保母」的神聖使命，奉行「廉潔自持、公正無私、依法行政」的核心價值，以獲得人民的信賴。

警務員陳芊雯的家屬今代出席接受頒獎。記者李隆揆／攝影
警務員陳芊雯的家屬今代出席接受頒獎。記者李隆揆／攝影

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