新北城鄉風貌25年成果出書 223處改造記錄地方共創

新北市城鄉局今在市府3樓逗點實驗室舉辦「共築新北」城鄉風貌及社區規劃師成果專書合輯新書發表暨座談會，首次系統性彙整新北推動城鄉風貌計畫25年成果，內容涵蓋政策演進、興辦歷程、重點案例、人物訪談及未來展望，呈現新北在公共空間改善、社區營造與環境創生等面向的推動脈絡。

新北市副秘書長龔雅雯表示，新北市幅員遼闊，擁有山、海、河、城等多元地景樣貌，市府為回應各地區不同發展需求，多年來推動城鄉改造，感謝各界攜手合作，也表揚深坑前區長黃美華及萬里前區長粘雪琴投入地方改造，期許新北29區城鄉風貌工作持續推動，創造各地不同特色。

城鄉局表示，「共築新北」系列書籍共兩冊，上冊「共築新北：從點線面，看見進化中的城市風景」從城市治理角度出發，梳理中央城鄉風貌計畫在新北的政策演進、制度轉型與代表成果，內容包含環境景觀總顧問與社區規畫師雙軌機制，以及7個城鄉風貌代表案例；下冊「共築新北：社區規畫師25年在地共創紀實」則聚焦社區規畫師制度如何在地方落實，紀錄培力、陪伴、實作及社區故事。

城鄉局指出，新北社區規畫不僅是空間改造，也是地方生命力展現。新北自90年至114年已完成223處社區改造，並以「快樂新北、宜居新北、樂齡新北、榮耀新北」4大面向推動。其中「快樂新北」聚焦縫合社區角落空間、強化在地特質；「宜居新北」結合社區空間發展特性，打造適居健康環境；「樂齡新北」落實友善無礙生活環境；「榮耀新北」則串聯公私量能、深耕在地培力。

專書也收錄多處地方案例，包括新店仁愛里以早期警察眷村空地打造共融綠地，重現警察村記憶；瑞芳以廢瓶為媒材打造瓶燈藝術街區，重現礦村風華；八里䆲頭里整頓荒地並導入淨零排放理念，打造生態池與碎石步道；石碇楓子林推動高齡照護、代間學習與老幼共融；土城祖田里修復大安圳圳寮遺跡、重現溪頭老街與渡船頭意象；雙溪上林國小則將在地信仰、環境教育融入校園空間，扎根地方認同。

城鄉局表示，本次活動除回顧25年成果，也希望將過去城鄉改造經驗轉化為未來城市政策與地方實踐參考。市府未來也將延續「共築新北」的共創精神，結合專業團隊、在地社區與居民參與，形塑兼顧人本與韌性的城市風貌。