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【即時短評】獨老時代 構築反詐防線是重中之重

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北9個地政事務所第一線人員除察言觀色，臨場也會不厭其煩多問幾句，往往多問一些問題後，很多詐騙或不安情緒就會露餡。記者季相儒／攝影
新北9個地政事務所第一線人員除察言觀色，臨場也會不厭其煩多問幾句，往往多問一些問題後，很多詐騙或不安情緒就會露餡。記者季相儒／攝影

「台版地面師」詐騙案層出不窮，缺乏親友陪伴且擁有不動產的獨居長者成肥羊，中央和地方各推防阻對策，若缺乏全國性「一條鞭」標準化制度，恐怕再多地籍新政也難敵不斷進化的詐術。

內政部有「地籍異動即時通」，在收件、異動完成時，發送簡訊或電郵通知所有權人或指定親友。

近年雙北都將長者識詐、防詐列為重點，新北地政局攜手警察局、社會局，針對風險偏高的獨老建立「不動產系統標註預警機制」，提前攔阻潛在危機，築起數位防火牆，這套「防詐金三角合作計畫」聯防機制展現不錯成果。

然而這些防禦機制面臨「各縣市做法不一」、「都市隱形獨老勾稽困境」兩大核心挑戰。

地方政府因應能量與策略各異，易使犯罪集團評估風險後跨縣市尋找破口，再者是高度都市化社會，不易精準勾稽需要被保護的獨居長者，現行社會安全網與社政關懷清冊多半聚焦低收入、身心障礙等經濟或生理弱勢族群。

都市鄰里關係疏離，名下握有高價值不動產的獨居長者在經濟指標被歸類為非弱勢戶，日常不需社會救助、未進入社福系統，隱形於關懷網絡之外。

獨老時代來臨，防詐思維應從「被動防禦」走向「主動穿透」，在合乎個資法架構下，中央應自戶政、財稅系統大數據合規勾稽「高齡獨居且名下持有不動產」的隱形高風險群，納入新型態「資產安全關懷戶」安排防詐登錄與親訪宣導，透過一條鞭制度整合接回社會安全網，為長輩建構堅固的反詐防線。

新北9個地政事務所第一線人員除察言觀色，臨場也會不厭其煩多問幾句，往往多問一些問題後，很多詐騙或不安情緒就會露餡。記者季相儒／攝影
新北9個地政事務所第一線人員除察言觀色，臨場也會不厭其煩多問幾句，往往多問一些問題後，很多詐騙或不安情緒就會露餡。記者季相儒／攝影

新北9個地政事務所第一線人員除察言觀色，臨場也會不厭其煩多問幾句，往往多問一些問題後，很多詐騙或不安情緒就會露餡。記者季相儒／攝影
新北9個地政事務所第一線人員除察言觀色，臨場也會不厭其煩多問幾句，往往多問一些問題後，很多詐騙或不安情緒就會露餡。記者季相儒／攝影

新北 詐騙 長者

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