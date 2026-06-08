「雙老」嚴重北市10萬棟老公寓日常令人鼻酸 陳冠安提簡化電梯補助

北市超高齡嚴重，加上無電梯老舊公寓多，「雙老」議題難解。國民黨港湖北市議員參選人陳冠安勤跑基層，看到雙老現況，喊出「簡化電梯增設補助流程、提高樓梯升降椅補助」等政見，要讓長輩出門，不再舉步維艱！

陳冠安說，前陣子他在萬福里走港湖百萬步時，看到一幕非常令人鼻酸的畫面。一位50多歲的大哥，推著坐輪椅的老父親外出散心。回到老公寓後，他得先把輪椅推過門檻，再將輪椅折疊放在一樓，最後一步一步，揹著父親爬樓梯回家。

「門關上後，我沒看見他們住幾樓，但那沉重的腳步聲，我聽得很清楚。」陳冠安表示，今天50多歲的兒子，還扛得動父親，那10年後呢？這不是個案，而是台北無數老公寓家庭每天都在面對的現實。

陳冠安說，台北市30年以上無電梯老公寓高達10.2萬棟。對年輕人來說，下樓只是日常，但對長輩與照顧者而言，卻可能是一場艱難挑戰。目前市府雖有老公寓增設電梯補助，最高可達300萬元，但近五年全市申請僅117案。照這速度，台北老公寓要全面改善，恐怕還要4300多年。問題不在政策方向錯誤，而是流程太慢、門檻太高。

「目前一案平均核定時間超過500天，再加上住戶整合、產權協調、空間不足、經費分攤等問題，讓許多人光想到就打退堂鼓。」陳冠安說，因此他主張市府應積極簡化行政程序、縮短審核時間，真正降低民眾申請負擔。此外，也認為市府更應重視「樓梯升降椅」政策。

陳提到，相較於動輒數百萬、施工複雜的電梯工程，樓梯升降椅成本低、安裝快、維護便宜、產權爭議少且適用衛福法規，絕對是許多老公寓最務實可行的方案。目前北市最高補助30萬，上限為工程費用45%，但過去五年383案裡，實際平均補助卻只有5.5萬，明顯不足以提高民眾裝設誘因。

陳冠安說，港湖目前無電梯老公寓近9000棟，占比接近88%，但過去五年，電梯增設與樓梯升降補助合計卻只有46件。這代表，還有很大的改善空間。因此，他主張加速台北的高齡友善住宅改革：簡化電梯與樓梯升降椅補助流程；提高樓梯升降椅補助金額；建立完善維護管理標準。讓出門，不再是長輩與同居家人們的噩夢；讓老後，依然可以自信自在地快樂出行。