履勘完成 新北三鶯線 朝年中通車邁進

只差一步！捷運三鶯線昨完成履勘，經交通部履勘委員會確認，營運前須改善事項有四點，新北捷運局、新北捷運公司表示，盡速調整後向交通部申請營運許可，待取得許可就能通車，朝今年中上路目標邁進。

新北捷運局長李政安表示，中央與地方全力推動三鶯線通車，四月二十六日新北市府完成初勘，五月十四日報請交通部辦理履勘，五月二十八日舉行履勘前置會議，昨安排履勘。

交通部路政及道安司長吳東凌擔任召集人，邀集國內九位專家學者，針對三鶯線做全面性檢查，分為土建、機電及營運三組，包含文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。

現場模擬演練於LB○三長壽山站至LB○四橫溪站間，進行「列車無法行駛，乘客受傷需緊急救援」模擬情境，昨下大雷雨，新北捷運公司第一線運務與維修人員模擬流程，執行緊急應變措施，經委員檢視旅客動線、行控中心通報機制及流程操作皆順暢，可即時排除模擬事故，營運人員專業技能符合營運需求。

營運前須改善事項有四點，分別是「頂埔站（LB○一）風門測試開關影響旅客動線」、「營運設施、設備收邊不完整」、「營運設施、設備安全標示不明顯」、「三峽主變電站一六一kV設備機房地板應畫設禁止線及警戒線」。

三鶯線是新北第一條自辦的中運量捷運系統，全長十四點二九公里，串聯土城、三峽及鶯歌，能轉乘板南線與台鐵，將帶動三鶯地區發展，也提升觀光效益。

捷運局針對列車行經路線做降噪優化，第一階段鎖定學校周邊，北大國小、鳳鳴國中增設隔音牆已完成，三峽國中隔音牆工程進入最後階段，預計六月底能完工。