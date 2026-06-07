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捷運三鶯線完成履勘 通車前要改善的4項是這些

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
捷運三鶯線完成履勘。圖／新北捷運局提供
捷運三鶯線完成履勘。圖／新北捷運局提供

捷運三鶯線今天完成履勘，經交通部履勘委員會確認，營運前須改善事項共計4項，分別是「頂埔站（LB01）風門測試開關影響旅客動線」、「營運設施、設備收邊不完整」、「營運設施、設備安全標示不明顯」、「三峽主變電站 161kV 設備機房地板應畫設禁止線及警戒線」。

新北捷運局與捷運公司表示，將盡速調整在確認全數完成並符合營運要件後，將立刻向交通部申請營運許可，待取得許可後就能通車，全力朝今年中通車目標邁進。

今天履勘由交通部路政及道安司長吳東凌擔任召集人，邀集國內9位頂尖的專家學者，針對三鶯線全面性檢查，分為土建、機電及營運三組，包含文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。

履勘作業經委員共識結論為「營運前須改善事項」4項、「一般注意改善事項」6項、「後續建議改善事項」5項。

新北捷運工程局補充，三鶯線是全台最大的捷運統包工程，也是新北第一個自辦的中運量捷運系統，全長14.29公里，串聯土城、三峽及鶯歌，能轉乘板南線與台鐵，通車後能有效帶動三鶯地區的發展，並提升觀光效益。

三鶯線 捷運公司

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