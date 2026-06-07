快訊

傅子純疑血癌驟逝 醫：持續發燒、瘀青等4大警訊別輕忽

傅子純驟逝 蘇晏霈聽噩耗泣不成聲「他是非常好的人」

一圖看雨彈炸全台！明中南部下到發紫 不排除啟動大規模劇烈豪雨作業

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋轟蔣市府讓公務員加班「政治攻擊」北市反擊：打人的喊救人？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天上午在台北出席第21屆台北市業餘社區棒球聯賽開幕典禮，並致詞。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天上午在台北出席第21屆台北市業餘社區棒球聯賽開幕典禮，並致詞。記者林伯東／攝影

台北大縱走成藍綠選戰攻防。北市大地處今早發新聞稿駁民進黨參選人沈伯洋「天際線」說法，反遭沈質疑蔣市府讓基層公務員假日發新聞稿政治攻擊「匪夷所思」。市府副發言人蔡畹鎣反擊，市府本應針對外界不實指控回應，難道只能任由別人攻擊，不能還手？假日只有沈可以批評市府，市府不能澄清事實、捍衛同仁清白？

蔡畹鎣批評，這根本是「打人的喊救人」，胡亂批評別人還不許別人進行市政回應，是不是心虛？

蔡畹鎣表示，沈委員真正該做的不是繼續「問A答B」，而是向遭其抹黑的市府同仁道歉。包括收回「台北大縱走在蔣市府任內沒有任何改變」的錯誤說法，也應向被指控為「滲透破口」的雙城論壇籌辦同仁公開道歉。

蔡畹鎣指出，若按照沈委員的邏輯，週末發稿就是讓公務員加班、增加基層壓力，那麼行政院於5月23日、6月6日都發布兩篇新聞稿，主管勞工權益的勞動部更在5月1日、5月2日勞動節期間持續發布新聞回應，立法委員有監督職責，沈委員過去對此曾有說過任何一句話嗎？

沈伯洋 公務員 北市

延伸閱讀

打臉天際線政策…沈伯洋嘆基層被逼政治攻防 綠酸蔣萬安是殷瑋背後靈

批蔣萬安大縱走無任何改變 北市大地處：沈伯洋外行、臨時抱佛腳

沈伯洋：公務員週末加班政治攻防 不是正常事情

兩岸動物交流…蔣萬安：大家都歡迎 沈伯洋：中國恐有政治前提

相關新聞

社子島開發…沈伯洋提重新檢討補償機制 北市地政局驚問：多等50年？

北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋今天上午到社子市場等拜票，對於社子島開發案，沈伯洋稱因社子島補償機制應重新檢討，再來和居民溝通，才有進展可能。北市地政局今天表示，沈委員的發言，顯示對社子島的拆遷補償安置、都市計畫，及市府至今仍持續在地溝通的實況都不了解。

沈伯洋轟蔣市府讓公務員加班「政治攻擊」北市反擊：打人的喊救人？

台北大縱走成藍綠選戰攻防。北市大地處今早發新聞稿駁民進黨參選人沈伯洋「天際線」說法，反遭沈質疑蔣市府讓基層公務員假日發新聞稿政治攻擊「匪夷所思」。市府副發言人蔡畹鎣反擊，市府本應針對外界不實指控回應，難道只能任由別人攻擊，不能還手？假日只有沈可以批評市府，市府不能澄清事實、捍衛同仁清白？

坪林茶農鄭永順再封茶王 侯友宜讚新北好茶揚名國際

新北市長侯友宜今出席「新北好茶春季包種茶比賽」頒獎典禮，親頒特等獎賀匾給本屆茶王鄭永順。本屆賽事共吸引1825點茶樣參賽，創下歷史新高，最終由坪林茶農鄭永順脫穎而出，繼112年奪下春季茶王後，時隔3年再度獲得特等獎殊榮。鄭永順也宣布將部分茶葉收益捐贈坪林國中、坪林國小，回饋地方教育。

2026新北巷弄藝起來 明華園「李靖斬龍」經典重現

「新北市巷弄藝起來」今晚在土城綜合體育場揭幕，明華園戲劇總團帶來暌違33年經典再現大戲「李靖斬龍」，副市長劉和然與歌仔戲無敵小生孫翠鳳共同鳴鑼，宣布今年「新北市巷弄藝起來」展開巡演。市民踴躍參與，在夏夜中感受傳統戲曲魅力與戶外藝文氛圍。

捷運摳腳大叔傳惡臭！乘客閃避嘆「都是屑屑」北捷曝下場

有北捷旅客昨反映，搭乘台北捷運松山新店線時，車廂內一名男子當眾摳腳皮，傳出惡臭，周遭乘客紛紛閃避，已有不少人在社群媒體留言「超噁!摳腳脫皮都是屑屑」，有人說「放學再累也不會坐博愛座」。

新北公園遊具飆破高溫60度 農業局提改善方式

炎炎夏日，新北市議員黃淑君指出，新北市許多缺乏遮蔭的公園遊具，在烈日曝曬下表面溫度動輒飆破60度，恐造成孩童嚴重燙傷，但市府目前改善進度牛步，兩年僅不到20件，呼籲應全面動結合「綠色城市陽傘計畫」，過渡期也須先讓人工遮陽設施進場，讓孩童可以安心玩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。