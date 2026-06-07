沈伯洋轟蔣市府讓公務員加班「政治攻擊」北市反擊：打人的喊救人？

台北大縱走成藍綠選戰攻防。北市大地處今早發新聞稿駁民進黨參選人沈伯洋「天際線」說法，反遭沈質疑蔣市府讓基層公務員假日發新聞稿政治攻擊「匪夷所思」。市府副發言人蔡畹鎣反擊，市府本應針對外界不實指控回應，難道只能任由別人攻擊，不能還手？假日只有沈可以批評市府，市府不能澄清事實、捍衛同仁清白？

蔡畹鎣批評，這根本是「打人的喊救人」，胡亂批評別人還不許別人進行市政回應，是不是心虛？

蔡畹鎣表示，沈委員真正該做的不是繼續「問A答B」，而是向遭其抹黑的市府同仁道歉。包括收回「台北大縱走在蔣市府任內沒有任何改變」的錯誤說法，也應向被指控為「滲透破口」的雙城論壇籌辦同仁公開道歉。

蔡畹鎣指出，若按照沈委員的邏輯，週末發稿就是讓公務員加班、增加基層壓力，那麼行政院於5月23日、6月6日都發布兩篇新聞稿，主管勞工權益的勞動部更在5月1日、5月2日勞動節期間持續發布新聞回應，立法委員有監督職責，沈委員過去對此曾有說過任何一句話嗎？