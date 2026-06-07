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社子島開發...沈伯洋提重新檢討補償機制 北市地政局驚問：多等50年？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）上午在台北出席第21屆台北市業餘社區棒球聯賽開幕典禮。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）上午在台北出席第21屆台北市業餘社區棒球聯賽開幕典禮。記者林伯東／攝影

北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋今天上午到社子市場等拜票，對於社子島開發案，沈伯洋稱因社子島補償機制應重新檢討，再來和居民溝通，才有進展可能。北市地政局今天表示，沈委員的發言，顯示對社子島的拆遷補償安置、都市計畫，及市府至今仍持續在地溝通的實況都不了解。

北市地政局表示，冒然提出「重新檢討補償方案」，只會打斷目前的關鍵進程，難道社子島居民要因為外行建議而重頭來過、多等50年？

北市地政局表示，為妥善安置社子島拆遷戶避免迫遷，市府以最嚴謹的態度及方式辦理全國首件社子島安置計畫聽證，依據聽證結果及在地居民與里長之意見，已放寬多項安置條件及提出弱勢特別照顧措施，包括先建後遷、放寬增配專宅條件、延長專宅租期至24年及65歲弱勢戶長者承租至終老等，以確保「戶戶安置」、「弱勢照顧」。

地政局表示，也就是說，市府針對社子島在地居民需求「量身定作」拆遷補償安置措施，相信很多社子島的居民都有看見市府長期努力的成果，絕不希望因為沈伯洋委員一句話而「砍掉重來」。

地政局也提到，沈伯洋委員提及「今天做都市發展很多時候用一致標準看整個北市發展，忽視社子島長期禁建的犧牲」，不但凸顯其對於社子島當地防洪安全、生活環境、聚落紋理、產權結構及經濟條件的不了解，也抹煞其同黨議員長期對於社子島開發所作的努力。

地政局說，社子島的開發，不論從都市計畫規畫，到以區段徵收方式辦理，乃至安置計畫，都是從社子島的地區特性及周邊環境，以及地主及居民權益考量，以符合在地需求，並且持續溝通。以都市計畫為例，市府在105年透過社子島民i-Voting機制確立以「生態社子島」為地區的發展方向，就是為社子島開發制定一套量身定作且貼近民意的都市計畫，絕不是沈委員所說的用一致標準看整個台北市。

地政局也表示，沈伯洋可能更不清楚，市府與在地居民的溝通從未中斷。從i-Voting決定生態社子島的開發方向，到成立社子島專案工作站作為居民諮詢及意見反映之管道，乃至於舉行安置計畫聽證、大型說明會及公聽會、小型在地工作坊、與居民一對一面對面說明等，從未間斷。而對於部分反對區段徵收之聲音，市府更不會刻意忽視，一直持續進行溝通，以凝聚開發共識。

為改善社子島地區發展問題，市府一直以非常嚴謹的態度認真面對，並以最大誠意研擬情理法兼顧的可行方案，重視在地里長、居民憂心的聚落紋理、安置及弱勢照顧等相關建議，傾聽各方聲音，凝聚社子島居民共識。地政局也呼籲沈伯洋委員，若不熟悉社子島，市府很願意說明及討論，切勿草率提重來，讓社子島居民重等50年。

社子島 沈伯洋 北市

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