初夏Chill遊晴光 超萌IP「晴光鳥」集點大作戰

由臺北市商業處輔導的臺北市晴光商圈雙城徒步街商圈促進會主辦之「悠遊晴光 Go! Go! 購－ESG永續商圈行銷推廣計畫」，於6日正式開跑!推出「超萌IP集點大作戰」與「深度美食導覽走讀」兩大特色活動，不僅融合數位科技應用、永續消費理念、特色店家串聯及商圈文化導覽，市民朋友更能跟隨吉祥物「晴光鳥」的腳步深入老街巷弄，解鎖兼具知性情懷與舌尖美味的商圈隱藏魅力，快相約初夏午後一起來晴光悠遊尋寶。

臺北市商業處表示，晴光商圈以舶來精品與多元商行聞名的街區，在消費型態與城市發展轉變下，逐步從琳瑯滿目的市場樣貌，蛻變為規劃完善的商店街與美食小吃廣場；如今更以友善環境、在地特色與永續理念為核心，融合文化底蘊與商業活力，發展為兼具生活機能與人文風貌的示範型商圈，展現城市巷弄持續進化的嶄新面貌。

臺北市晴光商圈雙城徒步街商業促進會李豐運理事長表示，本次活動核心聚焦於商圈獨家IP「晴光鳥」品牌化推廣，推出「晴光鳥主題貼紙集點活動」與限量「晴光鳥發光吸鐵燈」。自115年6月6日起至7月31日止，民眾凡於商圈內特約店家單筆消費滿新臺幣100元，即可獲得隨機款式之主題貼紙乙張，集滿5張貼紙即可至商圈辦公室、歐華酒店或雅樂軒酒店免費兌換極具紀念價值限量發光吸鐵燈（限量1,000份）。此機制除有效將集點趣味融入日常消費、促進跨店循環消費以活絡商圈經濟外，以具設計感與辨識度贈品規劃，強化活動記憶點，使參與者於活動結束後仍能延續對商圈印象與好感，進一步擴散活動話題與口碑效應。

此外，為深化在地文化認同，活動特別推出限定版「商圈特色店家導覽活動」，規劃於6月28日、7月4日、7月11日、7月18日及7月25日（每日下午15時至18時）辦理5場次商圈深度走讀。活動特邀中山社區大學專業導覽團隊領路，引領參與市民深入晴光商圈歷史巷弄，實地串聯逾30家次之在地美食、人文故事與老店脈絡，並搭配沉浸式美食品嚐體驗。市民朋友不僅能轉化為商圈文化的最佳見證者，更能於初夏午後來一場兼具知性情懷與舌尖美味的深度街廓之旅，名額有限。

聚傳媒