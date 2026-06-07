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新北新住民生活適應輔導班結業 192名學員跨越文化綻放新力

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市副市長朱惕之出席新住民生活適應輔導班結業典禮，與學員開心合影。圖／新北市民政局提供
新北市副市長朱惕之出席新住民生活適應輔導班結業典禮，與學員開心合影。圖／新北市民政局提供

新北市府開辦新住民生活適應輔導班，今天舉行聯合結業典禮，來自12個國家、192名學員及其親友近500人同樂，副市長朱惕之頒發結業證書，與學員代表們透過日式「鏡開祝福儀式」，象徵新住民開啟人生新階段，跨越語言與文化隔閡，展現跨國界、多元共融的溫暖力量。

朱惕之表示，全國新住民人數約61萬人，新北市超過12萬人，是全國新住民最多的城市，新北是台灣的縮影，是一座多元包容的國際大都市，更是有溫度、有歸屬感的家園。為了讓大家能更快適應在台灣的生活，民政局與各戶所每年精心規畫「生活適應輔導班」，安排課程兼具實用性與多元文化體驗，鼓勵大家融入在地生活，並在交流中建立情誼、找到歸屬感。

朱惕之說，新住民與台灣人融合，在這塊土地上一起成長，新住民也把母國文化跟傳統，融合在台灣及新北每一個地方，結業典禮不是一個結束，而是一個新開始。

許多學員著母國傳統服飾出席，會場洋溢著濃濃異國風情，舞台有精彩表演，氣氛熱鬧滾滾。來自印尼的學員黃峲舒表示，她很喜歡台灣生活，與婆婆一同參與社區志工服務，更透過社群軟體分享育兒點滴，展現新住民的自信與活力，她說，參加課程讓她瞭解許多服務資源，也結交許多好姐妹，感受到滿滿的友善與支持。

另一位來自泰國的旦婉婻，是第二年參加課程，去年在學習或是交友方面都收穫滿滿，今年看到招生簡章馬上報名參加。身懷六甲的她，很期待寶寶的到來，也很開心可以領取新北市府發放的第一胎生育獎勵金4萬元，在她心裡早已把新北當成第二個家。

民政局長林耀長表示，今年新住民生活適應輔導班開設11個班級，課程包括居留與定居、社會福利、人身安全、道路交通標誌與大眾運輸等實用課程，並安排韓國毛料娃娃、馬來西亞陀螺彩繪及土耳其馬賽克燈飾等各國特色手作體驗，還有煮咖啡、拓染等休閒課程，提升學員的在地生活品質與居家美學。

學員代表們透過日式「鏡開祝福儀式」，象徵新住民在台灣開啟人生新階段，跨越語言與文化隔閡，攜手展現跨國界、多元共融的溫暖力量。圖／新北市民政局提供
學員代表們透過日式「鏡開祝福儀式」，象徵新住民在台灣開啟人生新階段，跨越語言與文化隔閡，攜手展現跨國界、多元共融的溫暖力量。圖／新北市民政局提供

新北市副市長朱惕之出席新住民生活適應輔導班結業典禮，與學員開心合影。圖／新北市民政局提供
新北市副市長朱惕之出席新住民生活適應輔導班結業典禮，與學員開心合影。圖／新北市民政局提供

新北市副市長朱惕之出席新住民生活適應輔導班結業典禮，與學員開心合影。圖／新北市民政局提供
新北市副市長朱惕之出席新住民生活適應輔導班結業典禮，與學員開心合影。圖／新北市民政局提供

來自印尼的學員黃峲舒表示，她非常喜歡台灣生活，不僅與婆婆一同參與社區志工服務，更透過社群軟體分享育兒點滴。圖／新北市民政局提供
來自印尼的學員黃峲舒表示，她非常喜歡台灣生活，不僅與婆婆一同參與社區志工服務，更透過社群軟體分享育兒點滴。圖／新北市民政局提供

現場展示學員們韓國毛料娃娃、馬來西亞陀螺彩繪及土耳其馬賽克燈飾等各國特色手作作品。圖／新北市民政局提供
現場展示學員們韓國毛料娃娃、馬來西亞陀螺彩繪及土耳其馬賽克燈飾等各國特色手作作品。圖／新北市民政局提供

聯合結業典禮氣氛熱鬧滾滾，新住民學員穿上各國傳統服飾，在充滿異國風情的鳥居布置前合影留念。圖／新北市民政局提供
聯合結業典禮氣氛熱鬧滾滾，新住民學員穿上各國傳統服飾，在充滿異國風情的鳥居布置前合影留念。圖／新北市民政局提供

新北市副市長朱惕之出席新住民生活適應輔導班結業典禮，與學員開心合影。圖／新北市民政局提供
新北市副市長朱惕之出席新住民生活適應輔導班結業典禮，與學員開心合影。圖／新北市民政局提供

學員代表們透過日式「鏡開祝福儀式」，象徵新住民在台灣開啟人生新階段，跨越語言與文化隔閡，攜手展現跨國界、多元共融的溫暖力量。圖／新北市民政局提供
學員代表們透過日式「鏡開祝福儀式」，象徵新住民在台灣開啟人生新階段，跨越語言與文化隔閡，攜手展現跨國界、多元共融的溫暖力量。圖／新北市民政局提供
泰國籍學員旦婉婻今年二度報名課程，目前身懷六甲的她開心讚許新北市的生育獎勵金與友善環境，直呼早已把新北當成第二個家。圖／新北市民政局提供
泰國籍學員旦婉婻今年二度報名課程，目前身懷六甲的她開心讚許新北市的生育獎勵金與友善環境，直呼早已把新北當成第二個家。圖／新北市民政局提供
現場展示學員們韓國毛料娃娃、馬來西亞陀螺彩繪及土耳其馬賽克燈飾等各國特色手作作品。圖／新北市民政局提供
現場展示學員們韓國毛料娃娃、馬來西亞陀螺彩繪及土耳其馬賽克燈飾等各國特色手作作品。圖／新北市民政局提供

新住民 新北 語言

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