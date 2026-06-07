影／父子超默契！蔣得立得市長獎 蔣萬安市長秒變老爸 俏皮玩自拍

台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，「市長」身分秒變爸爸，兩人俏皮互動，父子的好感情，不言而喻。

蔣萬安先前被媒體問及時，就透露大兒子蔣得立是會考考生，今天蔣萬安頒發國中畢業生市長獎得主，得獎人之一的畢業生正是大兒子蔣得立，蔣萬安會前受訪被媒體問及，今天是否還有一個得獎人爸爸身分？蔣萬安笑稱「呵呵呵，對，我今天來，當然除了是頒獎人的身分，另一個身分也是獲得市長獎項孩子家長的身分。謝謝，謝謝大家。」

蔣得立是師大附中國中部市長獎得主，今天上台受獎時，蔣萬安夫人石舫亘並未現身，司儀唸到蔣得立市長獎得主名字時，父子倆眼神交會後先市長、得獎人「握手」，隨即蔣萬安就從市長身分秒變家長，給蔣得立大大的擁抱，蔣得立也做出「終於得到這個獎了」超開心的表情。

隨即兩人相當有默契，蔣得立拿出手機跟爸爸自拍，蔣也秒變家長耍「俏皮」，跟著大兒子用食指先比出「噓、不講話」的動作，再一起用食指比臉頰下顎線，似乎父子間有自己的秘密話題。官方合照時，蔣萬安還刻意比了一下蔣得立的身高，已經比老爸高，相當驕傲開心表情。

今天市長獎國中畢業生得主相當多，有一千多人，蔣萬安依舊是拍照要求來者不拒，至少兩位畢業生主動要幫市長公主抱，還有許多畢業生要求自拍比大愛心等可愛照片。