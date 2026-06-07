侯友宜視察坪林建設 舊消防分隊變身電輔車站成新亮點

新北市長侯友宜今出席坪林區基礎建設視察，了解坪林拱橋防蝕塗裝、周邊道路改善及舊消防分隊活化成果。侯友宜表示，坪林是新北重要茶鄉與觀光據點，市府持續投入基礎建設與公共空間改善，希望透過橋梁整修、道路優化及閒置空間再生，提升地方發展品質，打造更安全、便利且兼具觀光特色的環境。

侯友宜指出，坪林拱橋是地方重要地標，也是遊客進入坪林的重要意象，近年市府持續投入整修經費，目前除完成橋梁上部結構塗裝外，也正進行下部結構防蝕工程，希望在兼顧景觀與生態前提下，延長橋梁使用壽命。他也提到，市府近年持續改善坪林市區道路及周邊環境，讓民眾與遊客能感受到坪林的改變。

工務局長馮兆麟表示，坪林拱橋全長102.5公尺，橋梁上部結構油漆工程已於去年完成，今年接續辦理下部結構防蝕塗裝改善工程，於5月15日開工，施工面積約4344平方公尺，工期約140天，並同步辦理護欄底座鋼材局部修復等工項。

養工處長鄭立輝表示，養工處同步推動市道106乙線及區道北42線道路鋪面改善工程，總經費約1000萬元，改善長度約1.6公里，鋪設面積約1萬5159平方公尺，並降埋22座人孔蓋；另也補助坪林區公所辦理坪林拱橋至坪林橋兩側護欄改善工程，提升道路安全及景觀品質。

除基礎建設外，市府也活化舊坪林消防分隊閒置空間。拆除大隊長陳德儒表示，拆除大隊接手舊消防分隊拆除及活化工程，除保留部分原有建物牆體作為擋土設施，也保存既有雕像延續地方記憶，並融入坪林茶鄉特色，打造茶園梯田意象階梯、茶葉造型洗手台及休憩空間，成為兼具景觀與環境教育功能的轉角亮點。

陳德儒指出，考量坪林多坡地地形，市府也在現場設置YouBike 2.0E電輔車租借站，提供民眾綠色交通工具。根據統計，今年1月至5月坪林地區YouBike平均租借量較去年同期成長約109%，顯示空間活化及電輔車服務已逐漸發揮效益，成為遊客探索茶鄉的新選擇。

今天適逢侯友宜生日，活動尾聲時，在場里長、議員及市府局處首長也特別獻上祝福，眾人齊聲高唱生日快樂歌。侯友宜則笑著向大家致謝，現場氣氛溫馨熱絡，不少民眾也紛紛送上生日祝福，為活動增添歡樂氣氛。

新北市長侯友宜（右二）今出席坪林區基礎建設視察。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今前往坪林視察基礎建設，表示市府將持續投入地方建設，提升茶鄉觀光及生活環境品質。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（前排右三）與地方民代、里長及市府團隊共同視察坪林基礎建設成果並合影留念。

記者張策／攝影

新北市長侯友宜今出席坪林區基礎建設視察。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（中）與地方民代、里長及市府團隊共同視察坪林基礎建設成果並合影留念。

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