坪林茶農鄭永順再封茶王 侯友宜讚新北好茶揚名國際

新北市長侯友宜今出席「新北好茶春季包種茶比賽」頒獎典禮，親頒特等獎賀匾給本屆茶王鄭永順。本屆賽事共吸引1825點茶樣參賽，創下歷史新高，最終由坪林茶農鄭永順脫穎而出，繼112年奪下春季茶王後，時隔3年再度獲得特等獎殊榮。鄭永順也宣布將部分茶葉收益捐贈坪林國中、坪林國小，回饋地方教育。

侯友宜活動中逐一走訪現場各個展售攤位，沿途不斷與茶農及民眾握手寒暄，所到之處皆吸引大批民眾圍觀，不少人爭相合影、索取簽名，人氣相當旺盛。現場更有茶農特地帶來自家生產的茶葉贈送侯友宜，也有人拿著茶葉包裝請他簽名留念。由於今日適逢侯友宜生日，不少民眾見到他時也紛紛送上「生日快樂」祝福，現場氣氛熱絡溫馨。

侯友宜表示，新北市不僅是北台灣最大茶產地，也是全台包種茶最主要產區，今年春茶生長期間天候條件適宜，但茶農仍須面對茶園管理及採製時程壓力，要在有限時間內製作出優質包種茶並不容易。他感謝茶農、評審團隊，以及茶改場、各區公所與農會長期投入輔導推廣，共同讓消費者喝到品質優良的新北好茶。

侯友宜指出，坪林素有「百萬冠軍茶故鄉」美譽，今年包種茶評鑑共有1825點茶樣參賽，競爭相當激烈。鄭永順不僅是第2度奪下茶王榮耀，其家族更是當地知名的三代製茶世家，除了經營茶行，也將部分收益回饋坪林國中、小，展現茶鄉回饋地方與永續傳承的精神。

侯友宜說，今年獲獎包種茶帶有清新的蘭花香與果香，充分展現新北包種茶特色風味。新北包種茶不僅在國內各項製茶競賽累計奪下13座全國冠軍，更獲得日本、韓國、法國、英國及比利時等國際評鑑肯定，讓世界看見新北好茶的實力。

獲獎茶王鄭永順與家人在坪林商圈經營「全億茶行」，除販售包種茶外，也兼營茶油麵線等特色小吃。身為製茶第3代的他，曾獲文山茶區製茶技術競賽冠軍，擅長運用拼配技術展現包種茶花香與清甜特色。本次特等茶從40斤毛茶中精選出23斤參賽，茶湯細膩滑順，帶有蘭花、梔子花香與芭樂、青梅等清新果香調性。

鄭永順表示，特等茶於開獎首日即被搶購一空，為感謝消費者支持，也希望回饋孕育自己的家鄉，因此將部分收益捐贈給坪林國中及坪林國小，盼讓茶香化作支持地方教育的力量。

侯友宜表示，新北市目前擁有坪林、石碇、三峽、林口、石門、深坑、汐止、新店及平溪等9大茶產區，以及包種茶、碧螺春綠茶、蜜香紅茶、東方美人茶、石門鐵觀音及林口龍壽茶等6大特色茶。近年市府透過農創所、品牌行銷、茶調飲開發及食農教育等方式協助茶產業升級，持續拓展新北好茶市場。

農業局表示，為迎接春茶產季，新北好茶將於13日起連續3個周末在坪林及台北希望廣場舉辦展售活動，除推出滿額贈及新北幣優惠券外，14日也將首度舉辦結合知名動畫IP「救援小英雄波力」的茶香健走活動，邀請民眾走進坪林茶鄉，體驗新北包種茶魅力。

新北市長侯友宜在茶王匾額上簽名。記者張策／攝影

新北市長侯友宜逐攤向茶農及民眾握手致意，吸引不少民眾爭相合影。記者張策／攝影

新北市長侯友宜逐攤向茶農及民眾握手致意，吸引不少民眾爭相合影。記者張策／攝影

新北市長侯友宜逐攤向茶農及民眾握手致意，吸引不少民眾爭相合影。記者張策／攝影

新北市長侯友宜逐攤向茶農及民眾握手致意，吸引不少民眾爭相合影。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（中）今出席「新北好茶春季包種茶比賽」頒獎典禮，頒發特等獎賀匾給本屆茶王鄭永順（右）。記者張策／攝影