新北連城公托化身海底世界 阿公阿嬤帶孫子瘋玩

新北市中和連城公共托育中心，除收托45名0-2歲嬰幼兒，在三樓設立的親子館，設有自由探索區和主題活動區。自由探索區每3個月更換一次情境設計和搭配的玩具，主題活動區則聘請專業老師，為親子上課，內容涵括感統運動、輕黏土造型、蟲蟲生物體驗、Lasy積木等，近期更變深海底世界，各式認識海底生物遊戲，成為社區父母最愛，甚至有阿公阿嬤帶著孫子女一起瘋玩。

外聘老師「美美」陳美齡是藝想星球創意公司負責人，她為親子課程設計甜甜圈，教親子利用各種顏色的輕黏土捏塑。一位林媽媽帶著暱稱「小子」的2歲多小孩合力完成，她發揮巧思，利用雙色螺旋，讓甜甜圈看起來更可口。最後撒下小碎片即告完成，成品逼真，讓小朋友都想咬一口。

而親子館主題活動還有是由陳姵君指導的Lasy積木，她利用遊動物園的繪本，讓小朋友看到大象噴水、猴子盪鞦韆等畫面，接著引導親子一起合力完成遊園車。

陳姵君表示，Lasy積木是德國常用的益智教具，具有自由嵌接的特色，可變化出交通工具和人物等，適合各年齡層，為親子館特別設計符合1-6歲的積木遊戲，可以促進大小肌肉發展和幾何空間認知。

闕媽媽帶著姊弟一起來玩，她原來從事長照居服員，為了陪伴子女成長，毅然辭去工作，專心帶孩子，其中一個曾就讀連城公托中心，她說非常喜歡親子館所開設的活動，幾乎都會報名參加。另位陳奶奶也帶著2歲半的小沂孫女來參加，嬤孫合力組成遊園車，很有成就感。

中和連城公托中心主任劉于頌表示，該中心開設的親子課程都是經過用心規畫，並尋覓專業老師來帶領，因此很受家長的歡迎，每次課程幾乎都秒殺，像之前有蟲蟲的秘密生活，老師帶來獨角仙、青蛙、守宮等生物，讓孩子觸摸體驗。

社會局長李美珍表示，全市130家公托中心，其中63家附設有親子館，場域內富含各式各樣的教玩具及圖書，並提供社區多元親子活動、親職講座、健康發展篩檢、育兒指導、托育諮詢等，以增進親子互動、共遊及成長。市府每年補助親子館2名行政人員及20萬元服務活動費，從民國100年截至今年5月間，63家親子館服務人次已突破千萬。