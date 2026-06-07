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社子島開發卡關？沈伯洋提「一歷史」 籲先檢討補償機制再溝通

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今到社子市場掃街，被問到社子島開發議題指出，社子島過去有禁建歷史，在這樣前提下補償機制應重新檢討，再來和居民溝通，才有進展可能。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今到社子市場掃街，被問到社子島開發議題指出，社子島過去有禁建歷史，在這樣前提下補償機制應重新檢討，再來和居民溝通，才有進展可能。記者洪子凱／攝影

社子島開發議題遲遲待解，民進黨台北市長參選人沈伯洋今到社子市場掃街，被問到該議題指出，過去確實有提出很多不錯方案，但因社子島過去有禁建歷史，在這樣前提下補償機制應重新檢討，再來和居民溝通，才有進展可能。

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沈伯洋表示，社子島開發過往都有提出很多不錯看法，但因為該地過去有50年禁建歷史，對地方居民不公平，但過去市府在做都市發展規畫時，都會用一致標準來看，但他認為如果有這樣不公平歷史前提，在補償機制上應重新檢討後，在回頭和當地居民溝通，才有進展可能。

民進黨議員林延鳳表示，市府預計6月底會將相關補正資料送內政部討論，目前爭議是部分聚落盼能夠剔除在區段徵收外，市府應善盡溝通責任，跟現在聚落代表坐下來談，把訴求聽進去或協調解方，送到內政部也比較不會有爭議，讓大家好做事，減少衝突，盡快來進行。

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