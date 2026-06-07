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遭指大縱走無改變 北市府：可詳覽113年導覽手冊

中央社／ 記者楊淑閔台北7日電

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天談到台北大縱走時，稱蔣萬安市府沒做改變、莫問A答B。台北市工務局大地工程處今天表示，成果可詳覽民國113年的台北大縱走導覽手冊。

沈伯洋6日接受聯訪，被問及北市府規劃台北大縱走時說，他提到是所有步道的交通網路規劃，且此政策由前市府進行而延續至今，「蔣市府沒有做任何的改變」、「不要問A答B。」

沈伯洋也說，登山步道一定要達到「自然徑加文化徑」。大地工程處發布新聞稿說，台北大縱走就是結合自然與文化的規劃，市府也持續以此努力中，成果可詳覽113年的「台北大縱走導覽手冊」。

大地處表示，近3年多成果已在6日新聞稿寫明，包含「草山觀瀑吊橋」、「猴崁水圳步道吊橋」、「指南宮竹柏參道夜間光環境優化」等新亮點落成，積極整頓圓山一帶的舊有違章建物；113年推出全新大縱走徽章，今年再推出「每月寶石王」挑戰活動，平均參與人次成長8成，山友滿意度96%。

大地處還說，目前全市18處步道群皆可透過大眾運輸便捷抵達，全市155條步道幾乎都歸屬於18步道群，即使因地勢獨立而不在步道群中的少數幾條步道，也都能搭大眾運輸抵達。

關於沈伯洋舉例台北大縱走的風櫃嘴路線，就是因交通小巴不夠且點位也不方便，多數民眾才會從風櫃嘴進出登山路徑。大地處說，配合路幅寬度，本來就只適合小型巴士，以及可從不同登山口、搭不同公車接入市區大眾運輸網絡，非要小巴1號繞行步道群的每一個登山口，不合常理，盼莫紙上談兵。

北市府 沈伯洋 蔣萬安

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