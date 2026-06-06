2026潮盛新莊「庄頭開唱」今晚登場 7日前進新莊慈祐宮、武聖廟

新北市文化局今晚在新莊新月廣場辦2026潮盛新莊「庄頭開唱」音樂會，邀請HowZ、李英宏、A_Root同根生等音樂人，攜手官將首、掌中戲、國樂團與管樂團等在地藝文團隊跨界共演，以全新創作與經典改編曲目，重新詮釋新莊百年文化記憶。

新西園掌中劇團團長許正宗、新北市長侯友宜一同手持布袋戲偶敲響鑼鼓，見證「潮盛新莊」熱鬧開演，也象徵傳統藝術與當代創意在新莊傳承及壯大。

侯友宜表示，新莊擁有豐厚的歷史文化資產，從百年老街、掌中戲，到官將首與地方藝陣，都是新北市珍貴的文化記憶。「潮盛新莊」以新莊老街文化推廣為基底，今年透過「聲音」跨界交流。藉由結合在地團隊與優秀音樂人，以當代音樂語彙重新詮釋地方文化，讓更多年輕世代看見新莊的歷史故事與文化價值，正是市府持續推動藝術走入生活、文化扎根地方的重要方向。

音樂會由中港厝俊賢堂及新莊光華國小國樂團揭開序幕，接續A_Root同根生與新莊高中管樂團，同臺共演金曲製作人柯智豪重新編創的在地經典「新莊街之歌」，透過中西樂器交織與搖滾編曲，從旋律中回望新莊歷史發展軌跡，展現古城文化的生命力。

新莊子弟HowZ攜手地藏庵頭前庄官將首推出全新單曲「三步贊」，以節奏鮮明的饒舌，結合鐵四帝文化藝術創意團隊的傳統藝陣展演，呈現新莊獨特的民俗文化意象；新莊在地創作人李英宏帶來新曲「好戲」首演，與新西園掌中劇團許正宗團長跨界合作，將流行旋律融入濃厚地方情感，展現土地與音樂的深刻連結。現場另有「眾聲聚埕」特色市集、新象創作劇團及多位街頭藝人接力獻藝，讓民眾沉浸於結合傳統與潮流的廟街嘉年華氛圍。

2026潮盛新莊展演7日將在新莊慈祐宮與武聖廟前登場，新西園掌中劇團帶來「美猴王大戰群魔」、新義和歌劇團演出「國王的新莊！？」，以及鐵四帝文化藝術創意團隊的「虎爺官將首－五虎將」，融合民俗藝陣與現代表演語彙。

已故人間國寶楊秀卿藝脈傳承者張雅淳將帶來「思想起」、「新妝」、全新創作唸歌「新莊風情詩」；新北市客家才藝協會、新北市客家民俗發展協會、新北市傳統音樂發展協會、新北市新莊區客家協會等客家社團共襄盛舉，帶來客家八音聯奏、油傘舞、客家歌謠瓜子仁等演出，精采可期。邀市民走訪新莊廟街，感受地方文化魅力，更多資訊可至活動網站（https://www.2026xinzhuang.com.tw/） 查詢。

新莊擁有豐厚的歷史文化資產，從百年老街、掌中戲，到官將首與地方藝陣，都是新北市珍貴的文化記憶。圖／新北市政府提供