2026新北巷弄藝起來 明華園「李靖斬龍」經典重現

「新北市巷弄藝起來」今晚在土城綜合體育場揭幕，明華園戲劇總團帶來暌違33年經典再現大戲「李靖斬龍」，副市長劉和然與歌仔戲無敵小生孫翠鳳共同鳴鑼，宣布今年「新北市巷弄藝起來」展開巡演。市民踴躍參與，在夏夜中感受傳統戲曲魅力與戶外藝文氛圍。

劉和然說，「新北市巷弄藝起來」2014年開辦至今，走進社區、公園、廣場與戶外空間，讓藝術不再侷限於劇場，而是真正融入市民日常生活，多次巡迴新北市29個行政區，累計帶來257場演出，吸引超過97萬人次參與，將優質表演藝術帶進市民生活。

今年再度邀明華園戲劇總團擔綱開幕演出，以兼具傳統與創新的精緻東方歌劇，為巷弄藝起來揭幕，希望讓更多民眾在住家附近，就能輕鬆接觸藝文演出，享受文化服務。

6日晚間的鳴鑼場，由創立至今97年的明華園戲劇總團演出「李靖斬龍」，劇情以唐代名將李靖的傳奇故事為主題，融合民間傳說、武戲身段與歌仔戲唱腔美學，展現台灣傳統戲曲深厚魅力。經典劇目暌違33年再度登場，讓戲迷期待不已，歌仔戲無敵小生孫翠鳳精采演出，獲得如雷掌聲。

新北市文化局表示，「新北市巷弄藝起來」今年巡演自6月6日起至9月26日，巡迴土城、烏來、中和、石門、新店、樹林、新莊、泰山、金山、瑞芳、蘆洲、五股、林口、萬里及淡水等15個行政區，多元演出形式涵蓋歌仔戲、親子劇、民歌、經典歌曲演唱會、舞蹈、馬戲及音樂演出等多元類型，邀請不同年齡層市民同樂。

6月28日起接續還有蘋果劇團「小木偶奇遇記」、PUB音雄會「梁一貞、徐哲緯、于冠華」、經典歌曲演唱會「那些年的Hit Song」、金韻民歌夜「許景淳、殷正洋、李明德、古勝中」，以及「馬戲之門」、「明華園天字戲劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」、「紙風車劇團」、「雙子打擊樂團」及「新北市交響樂團」等接力演出，節目內容豐富精采。

文化局指出，「新北市巷弄藝起來」不只是藝文巡演活動，更是推動文化平權的平台，希望透過免費戶外演出形式，拉近藝術與民眾距離，讓表演藝術深入城市各角落。所有活動均免費入場，更多活動資訊可至新北市文化局官網查詢。

明華園戲劇總團「李靖斬龍」，由無敵小生孫翠鳳領銜主演。圖／新北市文化局提供

新北市副市長劉和然說，「新北市巷弄藝起來」巡迴新北市29個行政區，將優質表演藝術帶進市民生活。圖／新北市文化局提供

「李靖斬龍」以唐代名將李靖的傳奇故事為主題，融合民間傳說、武戲身段與歌仔戲唱腔美學。圖／新北市文化局提供