捷運摳腳大叔傳惡臭！乘客閃避嘆「都是屑屑」北捷曝下場

有北捷旅客昨反映，搭乘台北捷運松山新店線時，車廂內一名男子當眾摳腳皮，傳出惡臭，周遭乘客紛紛閃避，已有不少人在社群媒體留言「超噁!摳腳脫皮都是屑屑」，有人說「放學再累也不會坐博愛座」。

另外，還有網友另貼文，疑似該男子搭公車時把腳蹺在前方座位上，「覺得應該是同一人」。甚至有人在社群中，貼文有人在座位排洩，怒罵「誰他X給我在捷運上拉屎」，該男子疑似北捷「常客」。

台北捷運公司今指出，有多位民眾透過社群反映，特定旅客屢次在座位上有影響公共衛生之行為，強調旅客搭乘捷運如有影響公共衛生，將依規定拒絕運送，強制或護送其離開車站，若不願配合勸導，將依大眾捷運法裁罰。

北捷表示，依「台北捷運系統旅客須知」第7點第3款規定，著惡臭或攜帶不潔物品，或有影響公共衛生之行為者，本公司得拒絕運送，站、車人員並得視情節會同警察人員強制或護送其離開站、車或大眾捷運系統區域。

北捷指出，旅客如不願配合勸導，得依「大眾捷運法」第50條第1項第5款，拒絕大眾捷運系統站、車人員查票或妨礙其執行職務，處1500元以上7500元以下罰款。

北捷表示，為提供旅客舒適整潔的乘車環境，捷運列車每日上線營運前均依標準作業程序完成清潔消毒作業，包括車廂地板、座椅、扶手、立柱、車廂壁面、玻璃、地板及空調出風口等重點區域。

北捷也強調，旅客經常接觸設備，亦加強清潔；尤其是座椅清消，更嚴格執行「先濕後乾」工法，使用稀釋漂白水均勻擦拭後，再以乾布徹底擦拭，力求清潔，請旅客安心。