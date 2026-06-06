新北公園遊具飆破高溫60度 農業局提改善方式

炎炎夏日，新北市議員黃淑君指出，新北市許多缺乏遮蔭的公園遊具，在烈日曝曬下表面溫度動輒飆破60度，恐造成孩童嚴重燙傷，但市府目前改善進度牛步，兩年僅不到20件，呼籲應全面動結合「綠色城市陽傘計畫」，過渡期也須先讓人工遮陽設施進場，讓孩童可以安心玩。

黃淑君揭露，據農業局統計，新北市114年度針對公園遮蔭設施僅完成10件改善，115年度目前也僅有9件辦理中，對比面對全市數百座公園，兩年不到20件的改善進度無異於杯水車薪。

黃淑君舉例，借鏡台南等地經驗，長期策略推動「綠色城市陽傘計畫」，朝向永續與城市美學結合發展，建立設計規範，優先採用大樹冠喬木，或建置可供綠色藤蔓攀爬的棚架作為「城市陽傘」。

黃淑君說，樹木與攀藤植物的生長需要週期，短期策略則因先以人工設施進場，不能讓孩童因等待綠化規劃期間，只能在燙傷風險之下遊玩。

對此，農業局回應，公園內遊戲場依設計規範已多透過種植大型喬木達到遮陽效果，另遮陽設施可由各公園維管機關依各公園性質及不同環境因地制宜考量設置。

另針對「老舊公園更新暨全齡化及特色共融遊戲場改善計畫」，已將遮陽需求列為優先事項請公所納入評估，若有需求可一併納入，並於設計階段減少金屬部件使用，考量採用強化塑料或木質避免燙傷風險，以提供民眾更友善之活動空間。也請各公園維管機關加強宣導熱傷害防治，避免高溫時段使用遊戲設施，以降低熱傷害風險。

板橋溪北公園由板橋區公所同仁實測溫度的紀錄畫面。圖／黃淑君議員提供