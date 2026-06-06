快訊

電信公司招牌掉落！北市東區2路人遭砸傷 緊急送醫救治

真的不是AI！黃仁勳合體劉在錫 360度大跳「GOLDEN」網嗨翻

好市多悄悄上架1高級水果 大票會員狂推：又香又甜會噴汁

聽新聞
0:00 / 0:00

新北公園遊具飆破高溫60度 農業局提改善方式

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
板橋溪北公園由板橋區公所同仁實測溫度的紀錄畫面。圖／黃淑君議員提供
板橋溪北公園由板橋區公所同仁實測溫度的紀錄畫面。圖／黃淑君議員提供

炎炎夏日，新北市議員黃淑君指出，新北市許多缺乏遮蔭的公園遊具，在烈日曝曬下表面溫度動輒飆破60度，恐造成孩童嚴重燙傷，但市府目前改善進度牛步，兩年僅不到20件，呼籲應全面動結合「綠色城市陽傘計畫」，過渡期也須先讓人工遮陽設施進場，讓孩童可以安心玩。

黃淑君揭露，據農業局統計，新北市114年度針對公園遮蔭設施僅完成10件改善，115年度目前也僅有9件辦理中，對比面對全市數百座公園，兩年不到20件的改善進度無異於杯水車薪。

黃淑君舉例，借鏡台南等地經驗，長期策略推動「綠色城市陽傘計畫」，朝向永續與城市美學結合發展，建立設計規範，優先採用大樹冠喬木，或建置可供綠色藤蔓攀爬的棚架作為「城市陽傘」。

黃淑君說，樹木與攀藤植物的生長需要週期，短期策略則因先以人工設施進場，不能讓孩童因等待綠化規劃期間，只能在燙傷風險之下遊玩。

對此，農業局回應，公園內遊戲場依設計規範已多透過種植大型喬木達到遮陽效果，另遮陽設施可由各公園維管機關依各公園性質及不同環境因地制宜考量設置。

另針對「老舊公園更新暨全齡化及特色共融遊戲場改善計畫」，已將遮陽需求列為優先事項請公所納入評估，若有需求可一併納入，並於設計階段減少金屬部件使用，考量採用強化塑料或木質避免燙傷風險，以提供民眾更友善之活動空間。也請各公園維管機關加強宣導熱傷害防治，避免高溫時段使用遊戲設施，以降低熱傷害風險。

板橋溪北公園由板橋區公所同仁實測溫度的紀錄畫面。圖／黃淑君議員提供
板橋溪北公園由板橋區公所同仁實測溫度的紀錄畫面。圖／黃淑君議員提供

新北市議員黃淑君指出，新北市許多缺乏遮陰的公園遊具，在烈日曝曬下表面溫度動輒飆破60度，恐造成孩童嚴重燙傷。圖／黃淑君議員提供
新北市議員黃淑君指出，新北市許多缺乏遮陰的公園遊具，在烈日曝曬下表面溫度動輒飆破60度，恐造成孩童嚴重燙傷。圖／黃淑君議員提供

台南 綠色

延伸閱讀

創造多贏 助學童減重 台南擬辦營養早餐

民團凱道封街打造大型遊樂場 倡議兒少遊戲權

引眾怒！成大生吃掉228公園吉祥物「鱷雀鱔」 道歉沒用北市府要開罰了

新北今年首波社宅招租 板橋土城共265戶 6/10起開放申請

相關新聞

新北公園遊具飆破高溫60度 農業局提改善方式

炎炎夏日，新北市議員黃淑君指出，新北市許多缺乏遮蔭的公園遊具，在烈日曝曬下表面溫度動輒飆破60度，恐造成孩童嚴重燙傷，但市府目前改善進度牛步，兩年僅不到20件，呼籲應全面動結合「綠色城市陽傘計畫」，過渡期也須先讓人工遮陽設施進場，讓孩童可以安心玩。

新北動保處把關寵物食品安全 今年裁處15件不合格罰鍰85萬元

每年6月7日是「世界食品安全日」，新北市動保處關心寵物食品安全，今年上半年持續稽查抽驗發現市售商品不合格率約14％，提醒飼主勿選購外包裝破損、膨脹、發出異味產品，若沒把握可先到「寵物食品申報網」查詢資訊。

大巨蛋又漏水 北市體育局：開缺失單要求限期改善

中職統一獅隊昨天在台北大巨蛋迎戰富邦悍將隊，隨著外頭下起滂沱大雨，室內也出現漏水情形。台北市體育局今天表示，已開立缺失單...

林珍羽教錯戰鬥陀螺口號害講錯？ 蔣萬安要拜託「他」幫補課

民眾黨北市議員林珍羽昨在市政總質詢跟台北市長蔣萬安玩戰鬥陀螺，結果口號教錯，蔣也跟著喊錯，不少網友酸有點冤枉。蔣萬安今出席2026台北市教育博覽會開幕前受訪，他笑說，「我會拜託大寶幫我補課。」

蔣萬安宣布教育白皮書2.0 涵蓋師生、技職教育、全民學習4大層面

台北市長蔣萬安上午參加台北教育博覽會，也發布台北市教育政策白皮書2.0。蔣萬安致詞指出，這幾項教育新政，有幾個層面，包括孩子，以及老師、技職教育以及全民學習，他相信投資在孩子身上，就是投資台北的未來。

新北八里中山路、三重重新路9日起道路銑鋪 部分車道夜間封閉

為提升道路品質與行車安全，新北市養工處將自6月9日起陸續辦理八里區中山路1、2段及三重區重新路3、4段道路銑鋪工程，2項施工皆在夜間交通離峰時段進行，以降低對該處車輛通行的衝擊，施工期間將封閉部分車道，呼籲駕駛用路人提前改道，並配合現場交通人員指揮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。