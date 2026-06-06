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新北動保處把關寵物食品安全 今年裁處15件不合格罰鍰85萬元

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
每年6月7日是「世界食品安全日」，新北市動保處關心寵物食品安全，今年上半年持續稽查抽驗發現市售商品不合格率約14％，已裁處15件共罰鍰85萬元。提醒飼主勿選購外包裝破損、膨脹、發出異味產品，若沒把握可先到「寵物食品申報網」查詢資訊。圖／新北市動保處提供
每年6月7日是「世界食品安全日」，新北市動保處關心寵物食品安全，今年上半年持續稽查抽驗發現市售商品不合格率約14％，已裁處15件共罰鍰85萬元。提醒飼主勿選購外包裝破損、膨脹、發出異味產品，若沒把握可先到「寵物食品申報網」查詢資訊。圖／新北市動保處提供

每年6月7日是「世界食品安全日」，新北市動保處關心寵物食品安全，今年上半年持續稽查抽驗發現市售商品不合格率約14%，提醒飼主勿選購外包裝破損、膨脹、發出異味產品，若沒把握可先到「寵物食品申報網」查詢資訊。

動保處指出，寵物是家庭重要成員，寵物食品安全日益受到重視，新北市持續辦理稽查抽驗，今年迄今完成141件產品標示查核及21件檢驗抽樣，整體合格率約86％，並查獲1件產品（愛貓餐罐－鮪魚+小魚干）檢出砷超標，3月已回收銷毀，確保不再流入市面。

寵物食品安全風險主要來自原料汙染或製程控管不當，若有重金屬殘留或病原微生物汙染，長期攝食可能造成慢性影響，包括神經系統受損、腎臟功能異常、消化道問題等。動保處除抽驗市售商品，亦不定期前往製造工廠查核原料來源管理、製程衛生及作業環境，從生產端建立防護機制。

今年查核141件當中，有20件不合格，缺失包括標示不實、廣告誇大、營養成分與檢驗不符，例如有1款「夾心雞肉條」標示粗脂肪「1%以上」，但驗出實際僅含0.76%。業者雖檢附內部報告供參，然因缺乏法定公信力，經評估已逾合理誤差範圍，認定標示不實違反動保法規定。

針對違規案件除要求限期改善，今年目前已裁處15件，罰鍰共85萬元，藉嚴格執法督促業者落實法規提升自主管理。民眾購買寵物食品應留意外包裝中文標示是否完整，包括原料、添加物、營養成分、製造業者及原產地等資訊。

若沒把握可先到「寵物食品申報網」查詢產品資訊、以及是否有不合格記錄，

寵物 動保法

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