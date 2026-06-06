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大巨蛋又漏水 北市體育局：開缺失單要求限期改善

中央社／ 台北6日電
台北大巨蛋又現漏水情形。聯合報系資料照
台北大巨蛋又現漏水情形。聯合報系資料照

中職統一獅隊昨天在台北大巨蛋迎戰富邦悍將隊，隨著外頭下起滂沱大雨，室內也出現漏水情形。台北市體育局今天表示，已開立缺失單，要求遠雄巨蛋公司25日前改善。

民眾黨台北市議員陳宥丞昨天在臉書發文表示，台北大巨蛋自2023年底啟用以來，各黨派議員在議會質詢了無數次漏水問題，市府也多次承諾改善，但只要碰到外面大雨，這個問題就是會持續發生，且遠雄的營運績效評估仍能高分通過。

陳宥丞說，大巨蛋昨天又漏水了，但令人無奈的是，多年下來，市民已經習慣撐傘看球，彷彿大巨蛋漏水已經不是新聞、不漏水才是大新聞，這場荒謬鬧劇到底何時能結束。

台北市體育局表示，已針對民眾反映的大巨蛋漏水情形開立缺失通知單，要求遠雄巨蛋公司至現場查明原因、妥善處置消費者換位事宜，並在25日前完成改善，否則依契約裁罰。

大巨蛋 漏水 陳宥丞

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