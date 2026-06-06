林珍羽教錯戰鬥陀螺口號害講錯？ 蔣萬安要拜託「他」幫補課

民眾黨北市議員林珍羽昨在市政總質詢跟台北市長蔣萬安玩戰鬥陀螺，結果口號教錯，蔣也跟著喊錯，不少網友酸有點冤枉。蔣萬安今出席2026台北市教育博覽會開幕前受訪，他笑說，「我會拜託大寶幫我補課。」

民眾黨團昨在議會市政總質詢送蔣萬安一顆戰鬥陀螺，總召林珍羽教學要喊「Go shoot」。不過，民進黨議員參選人陳聖文指正，「是go shoot，不是go shot」，他懷疑林shot杯喝太多，吸引年輕選票很重要、要裝陀螺戰士也要做功課，且送陀螺籲為台北而戰是他跟沈伯洋的哏，要抄襲送禮哲學還抄錯。

沈伯洋今天上午到內湖碧山巖參香祈福，被問及此事。他說，當時議員有一些口誤，大家玩遊戲都有自己的風格，講什麼不是那麼重要，像他在家裡跟女兒玩戰鬥陀螺，她也不會喊「3、2、1，Go Shoot」，她都喊「3、2、1，Go 喵」。

沈伯洋說，以玩家來講，角度、力道、落點很重要，這些都搭配好，陀螺才能夠轉得強、轉得久，就跟市政一樣，要細心、角度要對、執行要到位、要拉得到適當力道，這些整合在一起，城市才能夠運轉得當，「我是可以做到這件事情的人。」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到內湖碧山巖參香祈福。記者許正宏／攝影