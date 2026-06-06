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林珍羽教錯戰鬥陀螺口號害講錯？ 蔣萬安要拜託「他」幫補課

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席2026台北市教育博覽會開幕儀式。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安上午出席2026台北市教育博覽會開幕儀式。記者曾吉松／攝影

民眾黨北市議員林珍羽昨在市政總質詢跟台北市長蔣萬安戰鬥陀螺，結果口號教錯，蔣也跟著喊錯，不少網友酸有點冤枉。蔣萬安今出席2026台北市教育博覽會開幕前受訪，他笑說，「我會拜託大寶幫我補課。」

民眾黨團昨在議會市政總質詢送蔣萬安一顆戰鬥陀螺，總召林珍羽教學要喊「Go shoot」。不過，民進黨議員參選人陳聖文指正，「是go shoot，不是go shot」，他懷疑林shot杯喝太多，吸引年輕選票很重要、要裝陀螺戰士也要做功課，且送陀螺籲為台北而戰是他跟沈伯洋的哏，要抄襲送禮哲學還抄錯。

沈伯洋今天上午到內湖碧山巖參香祈福，被問及此事。他說，當時議員有一些口誤，大家玩遊戲都有自己的風格，講什麼不是那麼重要，像他在家裡跟女兒玩戰鬥陀螺，她也不會喊「3、2、1，Go Shoot」，她都喊「3、2、1，Go 喵」。

沈伯洋說，以玩家來講，角度、力道、落點很重要，這些都搭配好，陀螺才能夠轉得強、轉得久，就跟市政一樣，要細心、角度要對、執行要到位、要拉得到適當力道，這些整合在一起，城市才能夠運轉得當，「我是可以做到這件事情的人。」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到內湖碧山巖參香祈福。記者許正宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到內湖碧山巖參香祈福。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安昨天下午赴議會總質詢，民眾黨團特別送上戰鬥陀螺「蒼龍勇氣」，更邀請蔣站在「戰鬥」背板前體驗打戰鬥陀螺。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安昨天下午赴議會總質詢，民眾黨團特別送上戰鬥陀螺「蒼龍勇氣」，更邀請蔣站在「戰鬥」背板前體驗打戰鬥陀螺。記者林佳彣／攝影

林珍羽 蔣萬安 沈伯洋 戰鬥陀螺

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