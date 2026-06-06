蔣萬安宣布教育白皮書2.0 涵蓋師生、技職教育、全民學習4大層面

台北市長蔣萬安上午參加台北教育博覽會，也發布台北市教育政策白皮書2.0。蔣萬安致詞指出，這幾項教育新政，有幾個層面，包括孩子，以及老師、技職教育以及全民學習，他相信投資在孩子身上，就是投資台北的未來。

蔣萬安先指出，營養午餐要讓孩子吃得健康、吃得好，市府全面提升所有的食材，讓所有18.6萬的孩子都受惠，讓每一個家長都能夠每一年減輕1萬4到1萬5千元的經濟壓力。

蔣萬安說，另外一個很重要的新政，也就是為了提升教學品質，讓每一個孩子都能得到最優質、貼心的照顧，從116學年度開始，逐年調降班級的人數，所以未來的目標國小每班25人、國中每班26人、高中職每班32人，希望降低師生比，全面優化提升教學品質。

另外，對於老師們相關的福利以及照顧，蔣萬安說，北市府特別規畫「教師跨校交流」的獎勵機制。他說，看到很多非常有經驗且投入在各項教學領域優秀傑出的老師，很願意把教學經驗跟其他學校分享，所以未來有跨校老師教學分享的一個交流機制。

蔣萬安另表示，市府也有優秀教師「帶職帶薪」出國研究計畫，因為看到很多優秀的老師，當他非常難得有出國去考察、去交流的機會時，常常把很多非常棒國外的教育理念、一些計畫帶回台灣、帶到台北，因應台北市教學場域，所以未來市府會提供這樣帶職帶薪出國研究的機會。

另外對於技職教育，蔣萬安說，除了舉辦首都盃技職教育競賽，另外將全面提升技職工廠。所以「新世代技職工廠」除了 Digital Twins（數位孿生）、創新實作、虛擬整合等等，另外北市除了是全國第一個有「無人機教學中心」的城市，很快也因應工業AI，將有「機器人教學中心」，將有系統化的機器人課程，讓孩子可以從事AI跨域應用跟學習。

蔣萬安也表示，他上任之後除了推出了「樂齡進修券」，讓許多的長輩有更多的機會來到社區大學來學習上課，發展第二專長，可以盡情的發揮自己的優勢，有一個展現的舞台。也將擴大範圍，讓18歲以上而且1萬個名額的「市民進修券」，讓大家可以參與社大各項的課程，可以學習，從事自己熱愛的領域。

蔣萬安表示，市府會投這麼多的資源，最重要是因為他有一個理念，「我相信投資在孩子身上，就是投資台北的未來」而且不只是教育，市府團隊推動的各項政策，都秉持著「勇敢開路，才有機會化不可能為可能」。

台北市長蔣萬安上午出席2026台北市教育博覽會開幕儀式，說明教育政策，對於民進黨台北市長參選人沈伯洋指「台北大縱走」北市步道，沒有進展，蔣萬安說，其實他一上任，包括113年開始就規畫了大縱走的徽章，以及包括每月寶石王的挑戰賽，所以讓過去這三年參與大縱走的人數，相較於前7年成長了近八成。記者曾吉松／攝影