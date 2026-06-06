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新北八里中山路、三重重新路9日起道路銑鋪 部分車道夜間封閉

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市八里區中山路1、2段，從十三行路至中華路1段間，自6月9至10日、16至17日進行夜間道路銑鋪工程，封閉部分車道，市府呼籲駕駛用路人提前改道。圖／新北市養工處提供
新北市八里區中山路1、2段，從十三行路至中華路1段間，自6月9至10日、16至17日進行夜間道路銑鋪工程，封閉部分車道，市府呼籲駕駛用路人提前改道。圖／新北市養工處提供

為提升道路品質與行車安全，新北市養工處將自6月9日起陸續辦理八里區中山路1、2段及三重區重新路3、4段道路銑鋪工程，2項施工皆在夜間交通離峰時段進行，以降低對該處車輛通行的衝擊，施工期間將封閉部分車道，呼籲駕駛用路人提前改道，並配合現場交通人員指揮。

新北市養工處長鄭立輝表示，八里區中山路為在地重要幹道，三重區重新路則串聯台北市、新莊及桃園的交通要道，每日車流量相當龐大，此次銑鋪工程將透過全面銑鋪改善路面平整度，採用比一般鋪面材料較粗的級配鋪築，有效提升道路耐久性，並降低後續維護頻率。

八里區中山路1、2段自十三行路至中華路1段雙向車道將於6月9日至10日及16日至17日晚間10時至翌日清晨6時施工。施工期間將封閉部分路段全車道，汽機車須改行替代道路，公車則保留部分車道通行，並由現場義交協助民眾上下車。

6月9日晚間將封閉八里區中山路2段自八里大道至仁一街雙向車道，汽機車請改由八里大道、仁愛路及仁一街通行；6月10日及16日晚間封閉中山路1段自文昌路至忠八街雙向車道，須改由文昌路、仁愛路、忠孝路、忠八街及賢三街等替代道路行駛；17日晚間封閉中山路1段自文昌路至龍米路3段雙向車道，改由文昌路、仁愛路、忠孝路、忠四街及中華路一段通行。

三重區重新路3、4段自圓環至重新橋下雙向車道銑鋪工程，從6月12日晚間10時至翌日清晨6時，封閉重新橋往三重區重新路方向的汽、機車引道，欲前往重新路的汽機車，請改下中興橋方向引道至成功路繞行，或改走疏洪道通行。

另外，6月13日至14日、26日至27日晚間10時至翌日清晨6時，重新路3、4段自重陽路至圓環前雙向將採對向調撥方式維持通行。28日晚間10時至翌日清晨6時，將封閉重陽路與重新路口至重新橋頭往新莊方向道路，以及重新橋往新莊方向汽、機車道，欲前往新莊方向車輛，改由成功路上重新橋，或改走疏洪道。

新北市養工處提醒，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，請用路人行經施工區域時減速慢行，遵循現場交通維持設施及交管人員引導，施工期間造成不便敬請見諒。

新北市八里區中山路1、2段，從十三行路至中華路1段間，自6月9至10日、16至17日進行夜間道路銑鋪工程，封閉部分車道，市府呼籲駕駛用路人提前改道。圖／新北市養工處提供
新北市八里區中山路1、2段，從十三行路至中華路1段間，自6月9至10日、16至17日進行夜間道路銑鋪工程，封閉部分車道，市府呼籲駕駛用路人提前改道。圖／新北市養工處提供

八里 車道

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