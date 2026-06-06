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新北市水保團長蘇育瑞技師結合科技護坡 扮演治理關鍵力量

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
蘇育瑞團長藉由無人機協助，將科技應用融入水土保持工作。圖／新北市農業局提供
蘇育瑞團長藉由無人機協助，將科技應用融入水土保持工作。圖／新北市農業局提供

今天是6月6日工程師節，新北市因山坡地幅員廣大，水土保持與坡地防災成為城市韌性的關鍵。今年擔任新北市水土保持服務團團長的蘇育瑞技師，不僅擁有國立臺灣大學土木工程研究所學歷，更具備水土保持、土木工程及大地工程三項專業技師執照。蘇團長擁有深厚的公、私部門資歷，長年站在第一線處理各類道路及宅後邊坡崩塌等緊急應變任務，在具備豐富實戰經驗之餘，更與時俱進取得遙控無人機專業操作證及防災士證書，持續將科技應用與防災觀念融入水土保持工作，以專業守護新北市山坡地安全。

蘇育瑞團長將深厚的專業底蘊化作實際行動，積極協助農民解決坡地困擾，長年在山坡地耕作的黃姓農民就深刻體會這份溫暖的專業，過去每逢豪雨來襲，便擔心雨水沿著坡面快速沖刷，造成農地積水與土壤流失。為改善排水問題，在蘇團長的現地勘查與專業指導下，依據坡地地形及土壤狀況規劃設置「草溝」，有效引導雨水排流並減少土壤沖刷。黃姓農民表示，排水改善後心裡踏實許多，也更有信心繼續耕作，特別感謝蘇團長耐心協助，讓他體會到水土保持不只是工程，更是守護土地與農民生活的重要力量，而這條看似平凡的草溝，也成為守護農地的重要依靠。

在新北市水土保持服務團期間，蘇育瑞團長積極配合市府推動各項山坡地管理工作，從山坡地違規會勘、農業開發輔導到崩塌地的技術指導，皆能看見他奔走第一線的身影。蘇團長表示，水土保持工作並非單純的土木工程，更需結合對土地的關懷與防災思維。傳統人工勘查在廣闊且陡峭的山坡地中存在視覺盲區，透過無人機科技的應用，能在高空俯瞰並精準監控山坡地動態；而身為防災士，更將自主防災、降低災損的觀念融入新北市水土保持專車巡迴諮詢中，希望協助民眾建立「預防勝於治療」的坡地自主管理觀念，讓坡地治理更具效能。

新北市農業局代理局長諶錫輝表示，新北市山坡地管理工作，仰賴兼具專業技術與行政經驗的人才投入，新北市水土保持服務團擁有80名專業技師，蘇育瑞團長即為其中重要典範。適逢工程師節，特別感謝蘇團長率領新北市水土保持服務團隊，長期致力於新北市坡地安全維護，展現專業與奉獻精神。市府將持續結合專家力量，推動「農業健康市；水保進行式」的目標，透過科技應用與專業管理，提升山坡地安全治理效能，保障市民安居樂業。

農民 農地 新北

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