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新店瑠公圳頭蔡金木宅文資身分 8日審議將有結果

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
新店蔡金木宅為「長屋式決戰型住宅」，二戰末期曾作為瑠公圳維護據點及勞工住所。圖／屋主賴碧珍提供
新店蔡金木宅為「長屋式決戰型住宅」，二戰末期曾作為瑠公圳維護據點及勞工住所。圖／屋主賴碧珍提供

新北市暫定古蹟「新店瑠公圳頭蔡金木宅」將於八日進行文資審議，決定文資身分存續，若未通過，因土地為建商所有，蔡宅恐面臨建商拆除命運。屋主與文資團體昨至市府前開記者會，盼市府守護文化資產文化局表示，將尊重文資會審議結果。

屋主賴碧珍表示，蔡金木宅為台北盆地現存唯一「長屋式決戰型住宅」，二戰末期曾作為瑠公圳維護據點及勞工住所，去年因民眾集結與市府介入才暫緩拆除。

賴碧珍說，今年三月專案小組會議文化局曾承諾協助調閱瑠公農田水利會史料並評估再次現勘，但市府至今未進行實地調查，也未提供相關史料，卻在下周開會審議，恐導致文資委員在資訊不透明下草率決定。

台灣故鄉文史協會執行長黃智慧指出，圳頭是大台北開發的源點，蔡宅則是見證水圳、鐵路與產業交織的唯一場所。

台灣大學建築與城鄉研究所教授黃舒楣說，蔡宅具備轉型為「新店記憶倉庫」的潛力，承載基層移民聚落與都市邊緣的共同生命經驗。

文化局主秘王錦華回應，去年六月申請收理後組專案小組調查及現勘，由於暫定古蹟每六個月到期也已延長一次，就是希望調查能更完整、學者專家能更充分討論，最後根據訪調等及各方說明後做成活化資產調查報告，文化局會尊重大會委員的專業與獨立性做成的決議。

文化資產 二戰 文化局

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