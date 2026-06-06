男子違規丟垃圾又攻擊清潔隊 北市環保局提告

北市清潔隊繼五月十五日有人亂丟垃圾還毆打清潔隊員，六月一日又有男子違規亂丟垃圾包，因不服被取締，當場辱罵巡查員、動手攻擊執勤人員，甚至指控被環保局人員打到受傷而去提告。環保局嚴厲譴責，強調有違事實，另告妨害公務。

環保局萬華區隊分隊長魯武玄還原事發經過，巡查員六月一日在萬華區大理街一六九巷跟一百七十巷查獲一名男子違規棄置垃圾，立即上前取締並要求配合出示證件，對方不但不願意並要求警方到場。

魯武玄說，經通知警方協助處理，等待期間，該名男子沿路一直行走規避，並帶著垃圾包離開，二位同仁一路跟隨，該名男子撞到路邊護欄，不慎跌倒釀左膝蓋擦傷。

身為督導主管的魯武玄接獲同仁通知後到場，也請該名男子配合取締，結果對方竟對他爆粗口，甚至以左手肘撞擊他的身體左側，導致他重心不穩而摔倒在地，幸無大礙。警方約十分鐘後找到移動中的該名男子，該男當場聯繫妻女到場，並指控現場四位巡查員毆打他，還告二位巡查員傷害、妨害自由。

魯武玄表示，同仁身上秘錄器遭該名男子拉扯到故障，但路口監視器拍到該男是走路不慎自撞護欄，確認同仁被誣告。

環保局指出，依法追究該名男子責任，維護第一線同仁權益與執法尊嚴，「對於任何暴力妨害公務及執勤同仁的行為皆零容忍。」