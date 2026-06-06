暫緩發展區都計變更案 土城翻轉關鍵

今年的汐止區仲夏音樂派對就要在7月4日下午4點登場，這次一樣邀請了MOMO家族的哥哥姐姐現場帶動唱跳，以及在地的12所學校學生團體的精彩演出，而這次很特別採用網路人氣獎的投票方式進行，歡迎大家在網路投票給自己最喜歡的學生表演團體，為他們加油打氣。

2026-06-05 21:55