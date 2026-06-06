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暫緩發展區都計變更案 土城翻轉關鍵
新北市土城區近年發展飛快，土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案，新北都市計畫委員會四月審議通過，開發後將填補土城發展缺口，這塊面積約十四點六公頃區域，以區段徵收方式開發，將成縫合土城周邊都市機能「最後一塊拼圖」關鍵。
土城除社宅建設，捷運路網日益綿密也是重要推力，萬大樹林線（二期）拚二○三一年完工，新北樹林線（土城段）規畫中，國道三號增設金城交流道明年九月完工，交通機能愈來愈好，縮減往返雙北與桃園通勤時間。
「土城競爭力在上升！」市議員黃永昌長期關注土城發展暫緩區等議題，他說，土城目前人口廿四萬二千人，近年穩定成長，吸引不少剛成家的年輕夫妻置產，人口結構在改變。
黃永昌說，發展暫緩區二期開發是填補發展缺口關鍵一步，未來與司法園區串聯，可望成為土城核心商業與住宅樞紐。暫緩重劃區生活圈（金城路、學府路一帶）周邊有日月光廣場、斬龍山遺址文化公園、土城醫院等機能，是土城房市熱區。隨著二期開發與捷運利多加持，將吸引更多雙北年輕家庭與科技園區就業人口。
城鄉局說，土城暫緩區、司法園區將有大量人口遷入，會將區內明德路拓寬至廿公尺，提升道路容量，銜接司法園區廿公尺寬主幹道。
土城暫緩開發區二期都計變更案取得約八點一四公頃公共設施用地，包含三點八四公頃公園綠地、二公頃學校用地，以及六百戶社會住宅，結合托育、托老等公益性設施，可滿足當地居民就學、生活與休憩需求。
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