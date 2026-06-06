聽新聞
0:00 / 0:00

暫緩發展區都計變更案 土城翻轉關鍵

聯合報／ 記者王長鼎王慧瑛／新北報導
新北土城暫緩發展區區段徵收案東側現況。圖／新北市城鄉局提供
新北土城暫緩發展區區段徵收案東側現況。圖／新北市城鄉局提供

新北市土城區近年發展飛快，土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案，新北都市計畫委員會四月審議通過，開發後將填補土城發展缺口，這塊面積約十四點六公頃區域，以區段徵收方式開發，將成縫合土城周邊都市機能「最後一塊拼圖」關鍵。

土城除社宅建設，捷運路網日益綿密也是重要推力，萬大樹林線（二期）拚二○三一年完工，新北樹林線（土城段）規畫中，國道三號增設金城交流道明年九月完工，交通機能愈來愈好，縮減往返雙北與桃園通勤時間。

「土城競爭力在上升！」市議員黃永昌長期關注土城發展暫緩區等議題，他說，土城目前人口廿四萬二千人，近年穩定成長，吸引不少剛成家的年輕夫妻置產，人口結構在改變。

黃永昌說，發展暫緩區二期開發是填補發展缺口關鍵一步，未來與司法園區串聯，可望成為土城核心商業與住宅樞紐。暫緩重劃區生活圈（金城路、學府路一帶）周邊有日月光廣場、斬龍山遺址文化公園、土城醫院等機能，是土城房市熱區。隨著二期開發與捷運利多加持，將吸引更多雙北年輕家庭與科技園區就業人口。

城鄉局說，土城暫緩區、司法園區將有大量人口遷入，會將區內明德路拓寬至廿公尺，提升道路容量，銜接司法園區廿公尺寬主幹道。

土城暫緩開發區二期都計變更案取得約八點一四公頃公共設施用地，包含三點八四公頃公園綠地、二公頃學校用地，以及六百戶社會住宅，結合托育、托老等公益性設施，可滿足當地居民就學、生活與休憩需求。

土城 雙北 區段徵收

延伸閱讀

影／土城板院段停車場及青年社會住宅今動土 侯友宜：打造宜居新據點

新北土城板院段青年社宅動土 426戶拚118年底完工

新北今年首波社宅招租 板橋土城共265戶 6/10起開放申請

新北大巨蛋選址倒數擬7月揭曉 樹林、淡海拚落腳

相關新聞

暫緩發展區都計變更案 土城翻轉關鍵

新北市土城區近年發展飛快，土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案，新北都市計畫委員會四月審議通過，開發後將填補土城發展缺口，這塊面積約十四點六公頃區域，以區段徵收方式開發，將成縫合土城周邊都市機能「最後一塊拼圖」關鍵。

男子違規丟垃圾又攻擊清潔隊 北市環保局提告

北市清潔隊繼五月十五日有人亂丟垃圾還毆打清潔隊員，六月一日又有男子違規亂丟垃圾包，因不服被取締，當場辱罵巡查員、動手攻擊執勤人員，甚至指控被環保局人員打到受傷而去提告。環保局嚴厲譴責，強調有違事實，另告妨害公務。

新店瑠公圳頭蔡金木宅文資身分 8日審議將有結果

新北市暫定古蹟「新店瑠公圳頭蔡金木宅」將於八日進行文資審議，決定文資身分存續，若未通過，因土地為建商所有，蔡宅恐面臨建商拆除命運。屋主與文資團體昨至市府前開記者會，盼市府守護文化資產。文化局表示，將尊重文資會審議結果。

平溪區白石里地基下陷復建完工 強化道路安全守護居民通行

平溪區白石里靜安路二段273號旁道路，之前因豪雨沖刷造成下方邊坡滑動及地基下陷，影響道路整體安全性。為避免災害擴大，平溪區公所進行復建工程，目前整體工程已於四月底順利完工，今(5)日平溪區長劉廉中與白石里長賴明焜前往現場關心改善成果，實地了解道路及邊坡穩定情形。

汐止區仲夏音樂派對7/4登場 首辦學生團體表演人氣票選

今年的汐止區仲夏音樂派對就要在7月4日下午4點登場，這次一樣邀請了MOMO家族的哥哥姐姐現場帶動唱跳，以及在地的12所學校學生團體的精彩演出，而這次很特別採用網路人氣獎的投票方式進行，歡迎大家在網路投票給自己最喜歡的學生表演團體，為他們加油打氣。

汐止區東山國小遠雄美展 走進孩子的藝術世界

汐止區東山國小在汐止遠雄廣場，舉辦《慢慢長大的世界》藝術展覽，今年學校結合一直在進行的SEL社會情緒學習課程，透過孩子們的創作作品，呈現成長歷程中的情感探索、生命體驗與創意思維，邀請社區民眾一同走進孩子的藝術世界。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。