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安居首選 社宅需求迫切 新北拚4.5萬戶

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導
新北市土城板院段停車場及青年社會住宅昨天開工動土，市長侯友宜（右二）表示，要打造宜居新據點。記者王長鼎／攝影
新北市土城板院段停車場及青年社會住宅昨天開工動土，市長侯友宜（右二）表示，要打造宜居新據點。記者王長鼎／攝影

新北土城區快速發展，居住需求迫切，居民直言，社宅租金低於周邊市價，是買不起成屋的安居首選，土城板院社宅昨開工將規畫四二六戶，預計二○二九年底完工，城鄉局也說，市府持續與中央合作興辦社宅，土城區以五○四六戶社宅為中長遠目標。

「土城區板院段停車場及青年社會住宅」位於土城區金城路二段跟青雲路口，是土城中心點，將建地下四層、地上廿四層建築物，有經濟房型、一房型、二房型、三房型等選擇，鄰近未來大眾運輸系統場站LG10清水站，步行僅需四分鐘，距離土城國民運動中心也僅六分鐘。

市長侯友宜表示，此處青年社會住宅有四二六戶，及二二二席停車位以及四六二機車格，新北照顧青年的社會住宅愈蓋愈多，未來包括包租代管、租金補貼以及新建的青年的社宅將會達到四點五萬戶。另外，土城司法園區興建完後，位於青年社宅旁的台北看守所就會搬到園區內。

從事物流業的廿八歲吳姓男子說，與妻子育有二歲兒子，他是家中唯一經濟支柱，社宅租金含管理費，普遍低於周邊市價，是他買不起成屋的安居首選，社宅內部或周邊多配有托育、日照中心及青創空間，對於有小孩或長輩的家庭非常友善；但中籤率偏低，排隊遞補需等待較長時間，希望有更多社宅可選擇。

城鄉局表示，市府持續與中央合作興辦社宅，土城區以五○四六戶社宅為中長遠目標，除員和、大安、永和、明德等已完工社宅約九○七戶，中期土城板院、頂福安居、頂埔安居、福城好室、永福好室等興建中約二二三二戶，另在長期目標有土城樂利安居、青山安居、土城暫緩發展區等規畫約一九○七戶。

新北社宅採「分級租金」制度，係依承租戶家庭所得及負擔能力分成四級來收租金，而非單純依市場行情訂價，兼顧社會住宅資源公平性及居住可負擔性。

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