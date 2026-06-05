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侯友宜到購物台直播行銷新北包種茶 限量優惠還有1500組

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）下午到東森購物台直播行銷包種茶，優良獎半斤禮盒限量優惠300組，40分鐘銷售一空。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜（左二）下午到東森購物台直播行銷包種茶，優良獎半斤禮盒限量優惠300組，40分鐘銷售一空。圖／新北市政府提供

市長侯友宜下午到東森購物台直播行銷新北「百萬冠軍茶」，優良獎半斤禮盒包種茶限量優惠300組，40分鐘銷售一空，加碼又在東森購物網推出同等優惠限量1500組，邀請民眾品茗夏日冷泡茶極致首選。

包括新北市農會總幹事張麗梅、坪林區農會理事長陳文慶及今年度「百萬冠軍茶王」鄭永順也參與直播，和侯友宜一起示範冷泡展現獨特香氣的訣竅。鄭永順分享20餘年製茶心得，每批比賽茶都經過精挑細選，挑除枝梗拼配出兼具清甜與花香風味。

直播現場推出半斤禮盒特價1188元再回饋50%東森幣，相當於每盒5折594元。14日前也可以至線上購物網享相同優惠購買，限量1500組售完為止。

侯友宜說，新北市是北台灣最大產茶區，每年舉辦全國最大規模包種茶評鑑比賽，本地茶農屢獲全國製茶技術競賽佳績，累積13座冠軍，且連年以特色茶品獲得日本「世界綠茶大賽」、法國「世界茶葉大賽」、比利時「頂級美味大獎」、英國「美食風味獎」等國際級指標評鑑最高榮譽，產量、品質與技術均為全國第一。新北包種茶素有「全台最香特色茶」美譽，歡迎民眾踴躍選購，體驗清新淡雅蘭花香氣。

張麗梅和陳文慶介紹，包種茶湯蜜綠透亮，充滿蘭花、七里香、茉莉花清香，尤其夏季冷泡不僅消暑更可完整呈現特色茶香。選購新北優質茶品可洽坪林區農會（02-2665-7229），或至新北市農會「真情食品館」網路商城（https://www.ubox.org.tw/）及東森網路購物平台（https://www.etmall.com.tw/）查詢。

即日起至6月14日前還可以至線上購物網選購，特價1188元，限量1500組售完為止。圖／新北市政府提供
即日起至6月14日前還可以至線上購物網選購，特價1188元，限量1500組售完為止。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜（中）下午到東森購物台直播行銷包種茶，優良獎半斤禮盒限量優惠300組，40分鐘銷售一空。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜（中）下午到東森購物台直播行銷包種茶，優良獎半斤禮盒限量優惠300組，40分鐘銷售一空。圖／新北市政府提供

農業局說，每一批「新北好茶」優良獎比賽茶，都是經過評審嚴格品評篩選後脫穎而出。圖／新北市政府提供
農業局說，每一批「新北好茶」優良獎比賽茶，都是經過評審嚴格品評篩選後脫穎而出。圖／新北市政府提供

新北 侯友宜 茶葉

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