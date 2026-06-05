汐止區鄉友街籃球場水泥地面老舊 打球危險盼整地坪

在汐止區鄉長里靠近新長安橋旁有一處籃球場，因為使用時間久了，水泥地面老舊，雖然有在清洗，但是地面完全沒有標線，不但打球不方便，水泥地跌倒也容易受傷，所以，今(5)日新北市議員白珮茹服務處就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠進行地坪整理，讓打籃球的環境更完善。

鄉長里長陳志勝說，在新長安橋旁的鄉友街上，有一處小型的籃球場，裡頭有2個籃球架，每天下午、晚上，附近的小朋友、青少年，有好多人會到這裡打球，首先很感謝公所在上個月有進行路面清洗作業，變的整潔乾淨，但缺點美中不足的是，籃球場地面應讓要有顏色，希望能夠改成pu地面，更好打球也安全。

新北市議員白珮茹服務處秘書林昱汝表示，主要是鄉友街籃球場有比較老舊的問題，還有一個因素就是，里長希望地坪可以整理比較適合運動的，因為現在是混凝土的地面，運動打球跌倒比較容易受傷，目前是爭取明年有機會有經費可以做地坪的改善，現階段先畫一些輔助的線，讓大家在使用球場的時候，比較知道怎麼去使用，也比較不會有安全上面的問題。

地面沒有標線，打球也不方便，在會勘討論後，在地坪整建部分，公所將請體育局及民政局再做評估補助可行性後回覆，讓打籃球的環境更完善。