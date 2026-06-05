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青銀共創遊古蹟 馬偕長照攜手淡水國中推社會處方

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
透過長者與學生的一對一陪伴，共同營造高齡友善的社區環境。圖／紅樹林有線電視提供
透過長者與學生的一對一陪伴，共同營造高齡友善的社區環境。圖／紅樹林有線電視提供

為了推動失智友善與深化文化平權，馬偕淡水北海岸社區長照機構攜手淡水國中古蹟社與新北市立淡水古蹟博物館，於百年古蹟「滬尾礮臺」共同舉辦「淡淡的幸福tour」古蹟社會處方活動。這次活動特別邀請18位日照中心的長者，與18位淡水國中古蹟社的學生，透過青銀一對一的陪伴模式，共同進行古蹟導覽與手作DIY活動，讓長輩在學生的暖心互動中，體驗豐富的在地文化生活。

這次活動的順利推展，基於去年淡水古蹟博物館與馬偕紀念醫院簽署的「失智友善場域合作備忘錄(MOU)」。雙方以共同打造「療癒失智友善文化場域」為目標，針對長者需求，精心設計並推出了三大特色處方，包括了，觀光人文、手作治療、懷舊治療透過這三大處方，期望能全面提升文化平權服務，打破失智長者參與社會活動的藩籬。

馬偕淡水北海岸社區長照機構組長卓修頡在活動中受訪表示，非常感謝淡水國中古蹟社與古蹟博物館的鼎力相助。他指出，馬偕醫院積極整合淡水在地的文化與學校資源，才得以促成這套深具意義的社會處方方案。透過這場跨世代的交流，不僅活化了長輩的身心機能，也讓淡水國中的學子在實踐中學習到長者關懷，並深化對在地文史的認同。未來，主辦單位也期盼能持續結合淡水古蹟博物館與校園資源，讓「淡淡的幸福tour」常態化舉辦，將這份溫暖回饋給更多淡水的長輩，共同營造高齡友善的社區環境。

談及學生的表現，卓修頡組長欣慰地分享：「這是我們今年第二次辦理『淡淡的幸福tour』。回想第一次活動時，學生們在照顧長輩上還顯得有些生疏與生澀，但這一次，我們看到學生有非常明顯的成長。無論是對長輩基本的看視與照顧，還是彼此間的熱絡互動，都有大幅度的進步。」

淡水 長照 馬偕

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