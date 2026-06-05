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汐止區東山國小遠雄美展 走進孩子的藝術世界

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
學生透過藝術創作自由表達內在感受，在觀察、想像與實作歷程中，逐步建立自我認同與自信。圖／觀天下有線電視提供
學生透過藝術創作自由表達內在感受，在觀察、想像與實作歷程中，逐步建立自我認同與自信。圖／觀天下有線電視提供

汐止區東山國小在汐止遠雄廣場，舉辦《慢慢長大的世界》藝術展覽，今年學校結合一直在進行的SEL社會情緒學習課程，透過孩子們的創作作品，呈現成長歷程中的情感探索、生命體驗與創意思維，邀請社區民眾一同走進孩子的藝術世界。

汐止遠雄廣場一樓以及地下一樓路廊，掛上小朋友們一幅幅精彩的畫作，利用學期末，今(5)日學校也特地安排4-6年級的學生現場參觀藝術展覽，當然，他們也有學習任務，要選一幅自己最喜歡的畫作寫下來，並且請畫家簽名。

東山國小校長黃丞傑表示，帶著4-6年級的學生來看繪畫展，除了自己的作品之外，當然還要培養藝術欣賞，學習去欣賞別人的畫作，要找一幅自己最喜歡的作品寫在學習單上，再請作者簽個名。本次展覽以兒童節為核心發想，強調孩子不只是被照顧與被教導的對象，更是擁有獨立思考、情感表達與創造能力的學習主體。學生透過藝術創作自由表達內在感受，在觀察、想像與實作歷程中，逐步建立自我認同與自信，展現SEL課程中「自我覺察」與「自我表達」的重要學習成果。

展覽內容依據各年級學生發展特性規劃六大主題，循序引導孩子從認識自己到關懷世界。一年級以自畫像創作探索個人特質，學習欣賞獨一無二的自己；二年級透過動物聯想，培養情緒辨識與同理理解能力；三年級以樹的聯想描繪生命中的支持力量，感受人際連結與陪伴的重要；四年級運用草間彌生南瓜元素進行創作，從圖像秩序中體驗情緒安定與專注歷程；五年級透過家鄉風景創作，培養對土地與社區的認同感與社會關懷；六年級則藉由名畫改編與經典藝術對話，展現創新思考、自主表達及多元觀點詮釋能力。

東山國小學生江宸諺說，畫畫的主題是草間彌生的聯想畫，我畫的是夜晚的南瓜，因為晚上11點都會拜拜，有時候還會拜南瓜、珍珠奶茶、西瓜之類的，所以自己就把它畫下來，外圍的點點，就是像草間彌生的畫，覺得是很棒的作品，也很喜歡能在遠雄展出，因為可以讓更多人看到自己還有同學們的畫作。

東山國小學生曾竑騰提到，主題名稱是家鄉之美，可以畫101、星光橋還有廟宇之類等等的，自己畫的是汐止著名的廟，繪畫的流程是先拿白紙打草稿，再拿水彩顏料和水畫，覺得自己畫的雖然沒有像同學們畫的一樣細致，可以自己的顏色可以讓大家一看就知道是在畫什麼，想畫廟宇的原因是因為可以拜拜、祈求平安健康。

黃丞傑指出，每一幅作品都是孩子內心世界最真實的呈現，也是成長歷程的重要足跡。誠摯邀請家長及社區民眾蒞臨汐止遠雄廣場，共同欣賞孩子們充滿童趣與創意的作品，感受他們以純真視角描繪的美好世界，一同見證東山學子在藝術與SEL學習旅程中的豐碩成果。

汐止 藝術

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