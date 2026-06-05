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新北土城板院段青年社宅動土 426戶拚118年底完工
新北土城區板院段停車場及青年社會住宅今天動土，市府表示，規劃地上24層、地下4層建築，將提供426戶青年社會住宅，並引進多項公益社福設施，工程估民國118年底完工。
新北市政府城鄉發展局表示，「土城板院段停車場及青年社會住宅」開工動土典禮由市長侯友宜主持，並帶領與會來賓祈福。
城鄉局說明，基地鄰近土城國民運動中心、綜合體育場、學校、立體停車場及大型購物廣場等，生活機能便捷且周邊有捷運。
另外，國道3號增設金城交流道、土城司法園區、暫緩發展區都市計畫變更，未來將形成兼具居住、交通、社福、商業及休閒機能的城市生活圈。
城鄉發展局表示，24層建築物預計提供426戶青年社會住宅，並設置汽車停車位222席、機車停車位462席，滿足周邊居住及停車需求。
根據新聞稿，公益設施包括身心障礙者社區式日間照顧中心、身心障礙者社區居住、社區式長照機構團體家屋等。
侯友宜致詞表示，在黃金地段興建青年社會住宅，是希望留住青年族群，也提供弱勢家庭最便利生活機能。
他說，工程採用預鑄工法等，可大幅提升工程品質與施工效率，藉由工廠預先製作構件、現場組裝方式，以減少施工污染並縮短工期；工程預計於118年底完工。
市府表示，將持續推動社會住宅，打造兼具居住、照顧、交通及生活機能的優質居住環境，以擴大照顧青年與弱勢族群。
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