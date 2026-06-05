汐止區仲夏音樂派對7/4登場 首辦學生團體表演人氣票選

今年的汐止區仲夏音樂派對就要在7月4日下午4點登場，這次一樣邀請了MOMO家族的哥哥姐姐現場帶動唱跳，以及在地的12所學校學生團體的精彩演出，而這次很特別採用網路人氣獎的投票方式進行，歡迎大家在網路投票給自己最喜歡的學生表演團體，為他們加油打氣。

汐止區長林慶豐表示，非常高興，今年的仲夏音樂派對即將在7/4日於汐止公所前廣場舉行，從下午4點開始，有一系列的表演，這一次特別邀請汐止區12所學校學生輪番進行音樂與舞蹈表演，充分展現汐止地區豐富的藝文能量與青春活力，活動內容相當精彩，現場除了設有市集攤位及各項宣導攤位外，還有小朋友特別喜歡的MOMO哥哥姐姐一起帶動跳，讓大小朋友都能玩得開心。

由在地企業觀天下有線電視熱情贊助，今年邀請來了MOMO家族的優格姐姐、檸檬哥哥帶動唱跳，另外，汐止區公所今年也邀請汐止區在地的12所學校一起共襄盛舉，而這次很特別採用網路人氣獎的投票方式進行，歡迎大家當天上《汐止區公所-水返腳大小事》粉絲專頁，只要你在第一組學校演出到最後一組學校演出結束前，按讚、追蹤並至活動投票貼文內，投下您心中最喜愛的學校，就能為他們加油打氣，讓前三名的學校獲得最佳人氣獎的殊榮。

目前12所學校的表演團體都在加緊練習中，除了舞蹈、也有管弦樂團精彩演奏，仲夏音樂派對就要在7月4日星期六下午4點登場，今年一樣有大家最喜歡的摸彩活動，最大獎是55吋大電視，還有除濕機等大禮，熱情邀請汐止區市民一起到行政大樓前廣場狂歡，把大獎帶回家！