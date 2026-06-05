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平溪區白石里地基下陷復建完工 強化道路安全守護居民通行
平溪區白石里靜安路二段273號旁道路，之前因豪雨沖刷造成下方邊坡滑動及地基下陷，影響道路整體安全性。為避免災害擴大，平溪區公所進行復建工程，目前整體工程已於四月底順利完工，今(5)日平溪區長劉廉中與白石里長賴明焜前往現場關心改善成果，實地了解道路及邊坡穩定情形。
工程針對受損路段進行結構性復建與鋪面修復，增設混凝土基礎地梁及防護欄杆，強化邊坡抗滑移能力與道路承載力，同時改善受損鋪面，有效提升道路整體穩定度及使用安全。
此外，也同步強化排水及坡面防護功能，降低雨水持續入滲及地表逕流沖刷造成的影響，從根本抑制坡面滑移擴大及路基掏空風險，不僅鞏固道路結構，更提升山區道路面對極端天候的防災韌性，保障居民生命財產安全。
平溪區長劉廉中表示，靜安路二段是白石里居民重要的聯外道路，感謝新北市政府支持復建經費，讓工程能夠順利完成，進一步提升道路安全與防災能力。
白石里長賴明焜則表示，過去豪雨期間常讓居民擔憂道路安全問題，如今完成復建後，邊坡及路基更加穩固，感謝市府及區公所重視地方需求，讓居民與用路人都能安心通行。
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