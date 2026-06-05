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蔣萬安體驗無人機足球、匹克球 允支持推廣

中央社／ 台北5日電

台北市長蔣萬安今天在民眾黨議員黃瀞瑩陳宥丞邀請下接連體驗無人機足球及匹克球，承諾將給予參與無人機足球賽事的學童更大支持，並持續在各行政區布建匹克球場地。

台北市議會今天下午進行市政總質詢，民眾黨台北市議會黨團總召、議員林珍羽首先表示，黨團今天準備了深受年輕人喜愛的戰鬥陀螺，並擺上「戰鬥」字樣背板，讓蔣萬安體驗此項活動，象徵「為台北而戰、為民眾而戰」。蔣萬安隨後高喊「為台北而戰」並拉動發射器。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩另外準備無人機足球，在教練簡單介紹後，與蔣萬安各自拿起控制器，兩人皆順利讓無人機飛起、往球門方向移動，但遲遲無法飛過球筐，蔣萬安過程中還因擔心遭無人機撞上而蹲低身體、呈現閃躲姿勢。

體驗結束後，黃瀞瑩詢問蔣萬安心得。蔣萬安笑說，他需要多練習。黃瀞瑩表示，無人機足球需要3D空間概念，是非常適合孩子在看電視、打電動之外從事的活動及競技項目，未來還能銜接考取無人機證照。

黃瀞瑩說，台北市的孩子在國際無人機足球賽事上表現亮眼，希望市府之後能大力協助，支持孩子們出國比賽、為國爭光。蔣萬安一口允諾，表示教育局已有提供補助，未來會給予更大支持。

民眾黨台北市議員陳宥丞則邀請蔣萬安、台北市研究發展考核委員會主委殷瑋，與他及民眾黨台北市議員張志豪對打匹克球。4人對打約20秒後，陳宥丞說，除了宣傳這項運動之外，也希望替南港人爭取更多運動場地。蔣萬安立刻點頭答應，承諾會在各區布建。

蔣萬安 無人機 足球 黃瀞瑩 陳宥丞

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