蔣萬安體驗無人機足球、匹克球 允支持推廣

台北市長蔣萬安今天在民眾黨議員黃瀞瑩、陳宥丞邀請下接連體驗無人機足球及匹克球，承諾將給予參與無人機足球賽事的學童更大支持，並持續在各行政區布建匹克球場地。

台北市議會今天下午進行市政總質詢，民眾黨台北市議會黨團總召、議員林珍羽首先表示，黨團今天準備了深受年輕人喜愛的戰鬥陀螺，並擺上「戰鬥」字樣背板，讓蔣萬安體驗此項活動，象徵「為台北而戰、為民眾而戰」。蔣萬安隨後高喊「為台北而戰」並拉動發射器。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩另外準備無人機足球，在教練簡單介紹後，與蔣萬安各自拿起控制器，兩人皆順利讓無人機飛起、往球門方向移動，但遲遲無法飛過球筐，蔣萬安過程中還因擔心遭無人機撞上而蹲低身體、呈現閃躲姿勢。

體驗結束後，黃瀞瑩詢問蔣萬安心得。蔣萬安笑說，他需要多練習。黃瀞瑩表示，無人機足球需要3D空間概念，是非常適合孩子在看電視、打電動之外從事的活動及競技項目，未來還能銜接考取無人機證照。

黃瀞瑩說，台北市的孩子在國際無人機足球賽事上表現亮眼，希望市府之後能大力協助，支持孩子們出國比賽、為國爭光。蔣萬安一口允諾，表示教育局已有提供補助，未來會給予更大支持。

民眾黨台北市議員陳宥丞則邀請蔣萬安、台北市研究發展考核委員會主委殷瑋，與他及民眾黨台北市議員張志豪對打匹克球。4人對打約20秒後，陳宥丞說，除了宣傳這項運動之外，也希望替南港人爭取更多運動場地。蔣萬安立刻點頭答應，承諾會在各區布建。