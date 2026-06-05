屏東旅遊購GO節抽汽車得主 新北市民幸運中獎

「屏東旅遊購GO節」首月累積登錄金額逾1000萬元，首場抽獎今天登場，新北市鄭姓民眾抱走百萬汽車。縣長周春米說，活動持續至10月31日，入住33鄉鎮市合作旅宿就可參加抽獎。

今天的抽獎活動在律師見證下，全程直播進行，由新北市鄭姓民眾抱走最大獎。鄭姓民眾與20幾名親友在5月入住福華飯店，共訂8間房，3天2夜住宿金額約新台幣16萬6000元。她表示，接到電話後興奮到發抖，知道今天有直播，因為自己的序號組數較多，有心理準備可能會中獎，但沒想到是最大獎。

周春米會中表示，「屏東旅遊購GO節」邁入第2年，整合觀光、住宿與消費的整體行銷策略，自5月1日上線以來，吸引大量旅客參與，1個月以來累積登錄金額突破1000萬元，活動持續至10月31日，入住33鄉鎮市合作旅宿就可參加抽獎。

縣府交通旅遊處提及，活動串聯屏東縣內觀光資源與產業鏈，目前合作旅宿及好康優惠夥伴已超過450家，涵蓋飯店民宿、餐飲美食、觀光景點及伴手禮業者，提供多元優惠方案，打造完整旅遊消費場域，讓民眾從住宿延伸至各項旅遊體驗。

交通旅遊處說明，活動採「月月抽獎」方式辦理，後續還會抽出5台汽車，另有電動機車、家電、iPhone、iPad等多項好禮。