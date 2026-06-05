快訊

畢典驚句掀風暴！世新校長喊「結束自己」 她揭不安因子：恐是真心話

礁溪電動代步車老婦被撞飛慘死 25歲女駕駛慌抱幼兒下車畫面曝

金門政壇震撼彈！國民黨資深議員涉貪遭聲押 陳玉珍發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

第2屆盡情遊戲日凱道6日登場 北市警公布交管措施

中央社／ 記者劉建邦台北5日電

第2屆「盡情遊戲日」活動6日下午在凱達格蘭大道登場，台北市警方規劃交通管制措施，為配合主辦單位進撤場，從今天晚上開始管制凱達格蘭大道附近道路，呼籲駕駛注意路況。

還我特色公園行動聯盟（特公盟）將於6日下午在凱達格蘭大道（公園路至中山南路段）舉辦第2屆「盡情遊戲日」。

台北市警察局中正一分局以新聞資料表示，為配合社團法人還我特色公園行動聯盟在總統府前凱達格蘭大道舉辦「特公盟2026第2屆盡情遊戲日」活動，規劃交通管制措施。

中正一分局表示，為配合主辦單位進撤場，從今晚10時起至6月7日清晨6時止，管制凱達格蘭大道（中山南路至公園路均不含）東西雙向全線，並視交通狀況提早或延後管制。

警方表示，駕駛可提前於公園路、中山南路改道行駛青島西路、常德街、貴陽街或愛國西路等路段，交管訊息將提供警廣插播報導。

此外，管制時間內行經管制路段的各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。駕駛人經管制區時，務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，並遵守各路口員警及義交指揮疏導。

台北市公共運輸處新聞資料表示，因應「特公盟2026第2屆盡情遊戲日」活動，警方將管制凱達格蘭大道（公園路-中山南路），預估有18條市區公車路線受影響，並取消停靠「一女中（公園）、市立大學附小」站位。若當天遇雨取消活動，將變更於19日至21日的同時段交管。

凱道 北市 總統府

延伸閱讀

苗栗山邊媽祖6月6日新北遶境 三重、蘆洲實施交管

低壓帶挾強降雨 南橫公路明天起不排除預警性封閉4天

不競速只求療癒！GD愛貓ZOA辦路跑 限定周邊、完賽獎牌太值得收藏了

香港前5月交通意外51死 按年飆升42% 嚴厲抓違規2周

相關新聞

影／白營邀打戰鬥陀螺 蔣萬安在議會秒變「陀螺戰士」

台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢，民眾黨團特別送上戰鬥陀螺「蒼龍勇氣」，更邀請蔣站在「戰鬥」背板前體驗打戰鬥陀螺，蔣萬安一拉發條、喊出Go Shoot，總召林珍羽直呼很厲害，希望雙方2026年都可以為台北而戰勝。

影／土城板院段停車場及青年社會住宅今動土 侯友宜：打造宜居新據點

新北市「土城板院段停車場及青年社會住宅」今天舉行開工動土典禮，由市長侯友宜親自主持同時上香祈福社宅工程順利平安進行，此案規畫426戶，結合停車、社福及長照等多元公益服務，周邊捷運萬大線、三鶯線、國道3號增設金城交流道、土城司法園區等重大建設陸續推動，預計2029年底完工。未來兼具居住、交通、社福、商業及休閒機能的城市生活圈，帶動土城整體發展與生活品質提升。

取得碳中和認證 台北市議會「得第一」率先完成雙項國際標準查證

今天是世界環境日，台北市議會舉辦碳中和認證及淨零排放成果記者會，議長戴錫欽指出，北市議會啟動溫室氣體盤查作業，在財團法人台灣產業服務基金會的專業輔導下，5月分達成碳中和的目標，完成雙項國際標準查證，也是全台灣第一個做到的民意機關。

新店蔡宅何去何從 文資團體：市府要守護文化資產或圖利開發商?

新北市暫定古蹟「新店瑠公圳頭蔡金木宅」將於下周一（8日）進行文資審議，決定文資身分存續，若未通過，蔡宅將面臨建商拆除威脅。今屋主與文資團體至市府前舉行記者會，強調蔡金木宅的命運，不只是侯市長畢業考卷，更是市長參選人李四川及蘇巧慧表態，莫讓新北淪為缺乏文化底蘊的城市。

免等紅燈過馬路 北捷科技大樓站2號出口8日啟用

台北捷運科技大樓站地下停車場在去年10月底開放使用，其共構的2號出口則在6月8日開放，未來可以經由專屬通道，直達龍生綜合大樓及地下停車場。

土城拚翻轉！14.6公頃暫緩區都計變更上月送內政部審議

新北土城區近年發展飛快，除了社宅建設，捷運路網日益綿密也是重要推力，萬大樹林線（二期）拚2031年完工，新北樹林線（土城段）規畫中，國道三號增設金城交流道明年9月完工，交通機能愈來愈好，縮減往返雙北與桃園通勤時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。