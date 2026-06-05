第2屆盡情遊戲日凱道6日登場 北市警公布交管措施

第2屆「盡情遊戲日」活動6日下午在凱達格蘭大道登場，台北市警方規劃交通管制措施，為配合主辦單位進撤場，從今天晚上開始管制凱達格蘭大道附近道路，呼籲駕駛注意路況。

還我特色公園行動聯盟（特公盟）將於6日下午在凱達格蘭大道（公園路至中山南路段）舉辦第2屆「盡情遊戲日」。

台北市警察局中正一分局以新聞資料表示，為配合社團法人還我特色公園行動聯盟在總統府前凱達格蘭大道舉辦「特公盟2026第2屆盡情遊戲日」活動，規劃交通管制措施。

中正一分局表示，為配合主辦單位進撤場，從今晚10時起至6月7日清晨6時止，管制凱達格蘭大道（中山南路至公園路均不含）東西雙向全線，並視交通狀況提早或延後管制。

警方表示，駕駛可提前於公園路、中山南路改道行駛青島西路、常德街、貴陽街或愛國西路等路段，交管訊息將提供警廣插播報導。

此外，管制時間內行經管制路段的各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。駕駛人經管制區時，務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，並遵守各路口員警及義交指揮疏導。

台北市公共運輸處新聞資料表示，因應「特公盟2026第2屆盡情遊戲日」活動，警方將管制凱達格蘭大道（公園路-中山南路），預估有18條市區公車路線受影響，並取消停靠「一女中（公園）、市立大學附小」站位。若當天遇雨取消活動，將變更於19日至21日的同時段交管。