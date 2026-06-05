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影／白營邀打戰鬥陀螺 蔣萬安在議會秒變「陀螺戰士」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢，民眾黨團特別送上戰鬥陀螺「蒼龍勇氣」，更邀請蔣站在「戰鬥」背板前體驗打戰鬥陀螺。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢，民眾黨團特別送上戰鬥陀螺「蒼龍勇氣」，更邀請蔣站在「戰鬥」背板前體驗打戰鬥陀螺。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢，民眾黨團特別送上戰鬥陀螺「蒼龍勇氣」，更邀請蔣站在「戰鬥」背板前體驗打戰鬥陀螺，蔣萬安一拉發條、喊出Go Shoot，總召林珍羽直呼很厲害，希望雙方2026年都可以為台北而戰勝。

民眾黨團總召林珍羽表示，今天總質詢內容分別針對不同年齡層、不同族群的需求，但目標、方向都是一致，相信蔣萬安也會跟他們一樣，為了台北更好。

林珍羽說，黨團今天特別準備禮物，她拿出年輕人時下非常流行的戰鬥陀螺「蒼龍勇氣」，送給蔣萬安，希望蔣為台北而戰、為民眾而戰。

蔣萬安看到黨團準備的「戰鬥」背板，直呼「你們很用心，花那麼多心力在做這個。」林珍羽還教學，發條一拉就可以，同時喊出最重要的「Go shoot」。

林珍羽帶領議員張志豪、陳宥丞、黃瀞瑩齊聲喊出「為民眾而戰」，蔣萬安則喊出「為台北而戰」，林期許蔣可以為了2026奮力一搏、為台北而戰勝，她看著蔣打出的戰鬥陀螺，直呼「市長很厲害欸」，希望2026都可以為台北而戰勝。

蔣萬安 林珍羽 民眾黨團 戰鬥陀螺

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