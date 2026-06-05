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影／土城板院段停車場及青年社會住宅今動土 侯友宜：打造宜居新據點

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市土城板院段停車場及青年社會住宅今天舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜表示，打造宜居新據點。記者王長鼎／攝影
新北市土城板院段停車場及青年社會住宅今天舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜表示，打造宜居新據點。記者王長鼎／攝影

新北市「土城板院段停車場及青年社會住宅」今天舉行開工動土典禮，由市長侯友宜親自主持同時上香祈福社宅工程順利平安進行，此案規畫426戶，結合停車、社福及長照等多元公益服務，周邊捷運萬大線、三鶯線、國道3號增設金城交流道、土城司法園區等重大建設陸續推動，預計2029年底完工。未來兼具居住、交通、社福、商業及休閒機能的城市生活圈，帶動土城整體發展與生活品質提升。

市長侯友宜表示，土城區板院段停車場及青年社會住宅這個地段，位在土城區金城路2段跟青雲路口，可說是土城市中心，旁邊有國民運動中心、有金城立體停車位，也有清水國小、中正國中，甚至國道3號增設金城交流道、土城司法園區等重大建設陸續推動，是一個交通便捷的好地方。

他說，此處青年社會住宅有426戶，及222席停車位以及462機車格，也有照顧弱勢身心障礙的社區居住以及日間照顧中心，還有團體的家屋、長照機構在此照顧弱勢族群。他表示，新北市照顧青年朋友的社會住宅越蓋越多，未來整體規畫中，包括包租代管、租金補貼以及新建的青年的社會住宅，新北市將會達到4.5萬戶。

城鄉發展局表示，此建案基地面積約4072.06平方公尺，將興建地下4層、地上24層建築物，預計2029年底完工，在工程技術方面，導入多項創新工法，建築結構將採用70%以上預鑄工法，藉由位於桃園的工廠預先製作構件、現場組裝的方式，有助於減少施工汙染、縮短工期、提升品質穩定度及施工安全，展現公共工程朝向智慧建造與永續施工的發展方向；另地下工程採用逆打工法，可有效因應基地開挖及周邊施工條件，兼顧工程安全、施工效率與環境影響控制。

土城區板院段停車場及青年社會住宅除有經濟房型，還有一房型、二房型、三房型與停車空間外，規畫多項公益設施，包含身心障礙者社區式日間照顧中心、身心障礙者社區居住、社區式長照機構團體家屋等空間，透過福利服務資源導入，提供不同年齡與需求族群更完善的照顧支持，實踐社會共融與在地照護理念；另規畫商業空間，提升社區生活便利性，形塑友善宜居的生活環境。

新北市政府表示，青年社會住宅不僅是提供市民安心居住的重要政策工具，更是整合社會福利、公共服務與都市發展的重要載體。土城板院段停車場及青年社會住宅開工後，將有助於提升土城地區整體居住品質與公共服務能量，提供青年、家庭及有照顧需求族群更完善的居住與生活支持，落實安居樂業的施政目標。

新北市土城板院段停車場及青年社會住宅今天舉行開工動土典禮，將興建地下4層、地上24層建築物，預計提供426戶青年社會住宅，設置汽車停車位222席、機車停車位462。圖／新北市城鄉局提供
新北市土城板院段停車場及青年社會住宅今天舉行開工動土典禮，將興建地下4層、地上24層建築物，預計提供426戶青年社會住宅，設置汽車停車位222席、機車停車位462。圖／新北市城鄉局提供

新北市土城板院段停車場及青年社會住宅今天舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜表示，打造宜居新據點。記者王長鼎／攝影
新北市土城板院段停車場及青年社會住宅今天舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜表示，打造宜居新據點。記者王長鼎／攝影

新北市土城板院段停車場及青年社會住宅今天舉行開工動土典禮，將興建地下4層、地上24層建築物，預計提供426戶青年社會住宅，設置汽車停車位222席、機車停車位462。圖／新北市城鄉局提供
新北市土城板院段停車場及青年社會住宅今天舉行開工動土典禮，將興建地下4層、地上24層建築物，預計提供426戶青年社會住宅，設置汽車停車位222席、機車停車位462。圖／新北市城鄉局提供

新北市土城板院段停車場及青年社會住宅今天舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜表示，打造宜居新據點。記者王長鼎／攝影
新北市土城板院段停車場及青年社會住宅今天舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜表示，打造宜居新據點。記者王長鼎／攝影

新北市土城板院段停車場及青年社會住宅今天舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜表示，打造宜居新據點。記者王長鼎／翻攝
新北市土城板院段停車場及青年社會住宅今天舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜表示，打造宜居新據點。記者王長鼎／翻攝

侯友宜 土城 社會住宅

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