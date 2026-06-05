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取得碳中和認證 台北市議會「得第一」率先完成雙項國際標準查證

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
今天是世界環境日，北市議會舉辦碳中和認證及淨零排放成果記者會，成為第一個完成雙項國際標準查證的民意機關。記者楊正海／攝影
今天是世界環境日，北市議會舉辦碳中和認證及淨零排放成果記者會，成為第一個完成雙項國際標準查證的民意機關。記者楊正海／攝影

今天是世界環境日，台北市議會舉辦碳中和認證及淨零排放成果記者會，議長戴錫欽指出，北市議會啟動溫室氣體盤查作業，在財團法人台灣產業服務基金會的專業輔導下，5月分達成碳中和的目標，完成雙項國際標準查證，也是全台灣第一個做到的民意機關。

台北市議會啟動溫室氣體盤查作業，在財團法人台灣產業服務基金會的專業輔導下，依據「 ISO14064 1 、 ISO 14068 1 」國際標準，順利取得查證聲明書。今天上午由第三方認證單位南德產品驗證顧問股份有限公司頒發「溫室氣體盤查查證證書」及「碳中和證書」給北市議會，也邀請市府相關局處展現近年來推廣淨零排放的成果。

北市議會指出，根據盤查結果顯示，以2024年為基準年，排放量為2,687.355公噸二氧化碳當量（tCO2e）；經實施減量措施後 2025 年成功降至2642.125公噸二氧化碳當量，針對主要排放源「外購電力」，已完成逾千盞照明設 備汰換為具環保省電標章之LED 燈具，並全面更新老舊耗能設備；預計於2026年再汰換400盞照明。

北市議長戴錫欽指出，北市議會不只是北市府推動淨零排放的監督者，更重要是作為全國最高首善的民意機關，也有責任，除了監督市政府落實政策之外，自己也必須以身作則來實踐淨零排放，減量不可能一步到位，這中間必須要透過國際相關單位的認證，所以也特別感謝台灣產業服務基金會。

台北市長蔣萬安受邀參加記者會，致詞時指出，首先要非常感謝議長戴錫欽，非常有行動力，當時他提出這樣的構想，很快就展現行動力、執行力，帶領議會完成今天的成果，進行了相關的碳盤查、碳中和的認證。過程當中也要謝謝包括環保局在內給予的各項協助。

蔣萬安表示，台北市是全台之先，第一個訂定淨零排放管理自治條例的城市，也訂有相關的階段性目標，2030要減碳40%，2050要達到淨零排放，所以也引進了幾項策略，包括「降溫城市」、包括「綠運城市」，以及「韌性城市」，推動南京敦化敦北大排和濱江水資源中心，未來「台北隊」以及議會團隊，會持續共同的努力，朝向2050淨零排放全力衝刺。

今天是世界環境日，北市議會舉辦碳中和認證及淨零排放成果記者會，成為第一個完成雙項國際標準查證的民意機關，北市局處首長也參加。圖／北市府提供
今天是世界環境日，北市議會舉辦碳中和認證及淨零排放成果記者會，成為第一個完成雙項國際標準查證的民意機關，北市局處首長也參加。圖／北市府提供

戴錫欽 北市府 蔣萬安 碳排放

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