新店蔡宅何去何從 文資團體：市府要守護文化資產或圖利開發商?

新北市暫定古蹟「新店瑠公圳頭蔡金木宅」將於下周一（8日）進行文資審議，決定文資身分存續，若未通過，蔡宅將面臨建商拆除威脅。今屋主與文資團體至市府前舉行記者會，強調蔡金木宅的命運，不只是侯市長畢業考卷，更是市長參選人李四川及蘇巧慧表態，莫讓新北淪為缺乏文化底蘊的城市。

屋主賴碧珍表示，蔡金木宅為台北盆地現存唯一的「長屋式決戰型住宅」，二戰末期曾作為瑠公圳維護據點及勞工住所，並見證已消失的萬新鐵路與新店驛，去年因市民集結守夜與市府介入，才得以獲得暫定古蹟身分暫緩拆除。

賴碧珍說，今年3月專案小組會議中，文化局曾承諾協助調閱瑠公農田水利會史料並評估再次現勘，但市府至今未進行實地調查，也未提供相關史料，卻在下周開會審議，質疑文化局違反「歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法」，恐導致文資委員在資訊不透明下做出草率決定。

台灣故鄉文史協會執行長黃智慧指出，圳頭是大台北開發的源點，蔡宅則是見證水圳、鐵路與產業交織的唯一場所。她強調，文資保存不應只有豪門大院，鐵路工人與守圳人的勞動歷史同樣珍貴。

台灣大學建築與城鄉研究所教授黃舒楣呼籲，台北市有「台北記憶倉庫」（三井物產倉庫），新北市蔡宅也具備轉型為「新店記憶倉庫」的潛力，承載基層移民聚落與都市邊緣的共同生命經驗。

文山社區大學專案經理人李明哲擔憂，蔡宅周邊緊鄰昔日煤礦堆置場，若遭拆除，萬新鐵路的起點地景將徹底斷裂，歷史恐將只剩課本上的冷冰冰文字。

蔡瑞月文化基金會董事蕭世暉說，此案是市長侯友宜任內最後的畢業考，外界正張開眼睛看市府在面臨開發商利益的壓力下所做的決策，也是檢驗市長參選人李四川及蘇巧慧究竟是站在開發者私利方或站在保存珍貴文化資產的一方。

文化局主秘王錦華回應，去年六月申請收理後組專案小組調查及現勘，由於暫定古蹟每六個月到期也已延長一次，就是希望調查能更完整，學者專家能更充分討論，最後根據訪調等及各方說明後做成活化資產調查報告，最後再送大會報告，文化局會尊重大會委員的專業與獨立性做成的決議。