免等紅燈過馬路 北捷科技大樓站2號出口8日啟用

台北捷運科技大樓站地下停車場在去年10月底開放使用，其共構的2號出口則在6月8日開放，未來可以經由專屬通道，直達龍生綜合大樓及地下停車場。

北捷說明，與停管處合作推動新出入口建設工程，該停車場於2021年3月26日開工、2025年10月17日竣工，2026年4月30日完成驗收，提供汽車及機車停車位服務，服務周邊居民及轉乘旅客停車需求。

科技大樓2號出口將於6月8日首班車發車後啟用，北捷表示，該出口位在復興南路二段西側，前往該方向的旅客，未來不用從東側1號出口出站後，再步行到路口過馬路，可以經由專屬連通道，直達龍生綜合大樓及地下停車場。

北捷說，配合2號出口啟用，站內已完成導引標誌、路網圖及相關動線指引更新作業，在啟用初期現場將加派引導人員，協助旅客熟悉全新動線，提升旅客進出站方便性。