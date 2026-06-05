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土城拚翻轉！14.6公頃暫緩區都計變更上月送內政部審議

聯合報／ 記者王長鼎王慧瑛／新北即時報導
新北土城暫緩發展區區段徵收案東側現況。圖／新北市城鄉局提供
新北土城暫緩發展區區段徵收案東側現況。圖／新北市城鄉局提供

新北土城區近年發展飛快，除了社宅建設，捷運路網日益綿密也是重要推力，萬大樹林線（二期）拚2031年完工，新北樹林線（土城段）規畫中，國道三號增設金城交流道明年9月完工，交通機能愈來愈好，縮減往返雙北與桃園通勤時間。

土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案進度受地方關注，這塊面積約14.67公頃區域，今年4月間經新北都市計畫委員會審議通過，市府上月底已送內政部都市計畫委員會審議，審議通過後將辦理區段徵收進行整體開發，被視為縫合土城捷運站周邊都市機能「最後一塊關鍵拼圖」。

新北市城鄉局指出，土城暫緩發展區位於捷運土城站、國道三號金城交流道及捷運萬大樹林線LG10、11站周邊，區位交通便捷，原是軍事禁建地區，長期發展受限，隨著禁建解除，緊鄰的重劃區、金城交流道、捷運萬大樹林線與土城司法園區陸續完成，發展條件成熟。

「土城競爭力在上升！」市議員黃永昌長期關注土城發展暫緩區等議題，他說，土城目前人口24萬2千人，近年穩定成長，吸引不少剛成家的年輕夫妻置產，人口結構在改變。

黃永昌說，發展暫緩區二期開發是填補發展缺口關鍵一步，未來與司法園區串聯，可望成為土城核心商業與住宅樞紐。暫緩重劃區生活圈（金城路、學府路一帶）周邊有日月光廣場、斬龍山遺址文化公園、土城醫院等機能，是土城房市熱區。隨著二期開發與捷運利多加持，將吸引更多雙北年輕家庭與科技園區就業人口。

城鄉局說，土城暫緩區、司法園區將有大量人口遷入，會將區內明德路拓寬至20公尺，提升道路容量，銜接司法園區20公尺寬主幹道。

土城暫緩開發區二期都計變更案取得約8.14公頃公共設施用地，包含3.84公頃公園綠地、2公頃學校用地，以及600戶社會住宅，結合托育、托老等公益性設施，可滿足當地居民就學、生活與休憩需求。

新北土城暫緩發展區區段徵收案西側現況。圖／新北市城鄉局提供
新北土城暫緩發展區區段徵收案西側現況。圖／新北市城鄉局提供

土城 雙北 捷運

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