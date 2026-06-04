快訊

才出道6天！「宇宙啦啦隊」女團成員被爆捲不倫師生戀 宣布暫時退團

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨狂炸！華江橋「快變滑水道」 機車族哀嘆回家路真難

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市連接北市萬華區的華江橋上今天傍晚大淹水，水深約半個輪胎高，機車族被迫只能下來牽車通過，也造成交通大打結。圖／擷取自tienlittleworld/threads
新北市連接北市萬華區的華江橋上今天傍晚大淹水，水深約半個輪胎高，機車族被迫只能下來牽車通過，也造成交通大打結。圖／擷取自tienlittleworld/threads

中央氣象署針對新北市發布豪雨警戒，今天傍晚大雨來襲，正值下班交通尖峰時段，連接北市萬華與新北市板橋的華江橋上竟然大淹水，積水約半個輪胎高，讓許多通勤上下班的機車族抱怨聲連連，只能牽車緩慢通過，也造成橋上交通嚴重受阻大打結。

今天由於風場吹西南風的影響，加上對流雲系發展旺盛，出現短延時強降雨，氣象署一度提醒，新北市、桃園市、南投縣及新竹縣山區、高雄市山區有局部大雨或豪雨。稍早有不少新北民眾分享，多地已經出現淹水情況，甚至連通板橋跟萬華的華江橋機車道，都因為淹水無法騎車。

網友稍早在Threads上發出影片分享，今天傍晚連通板橋跟萬華的華江橋機車道，因淹水淹到根本沒辦法騎車，還好心呼籲騎士族回家路上要多加小心。也有不少網友紛紛留言表示，「晚上6時許，經過華江橋就覺得應該要停下來牽車，因為水花超大，快跟滑水道一樣」、也有人說，「今天下3時許，騎上華江橋過去，就已經水淹到小腿一半了」、「連對向車道也一樣大淹水，堪稱鼻酸」、也有人說，「經過時，看到好幾輛機車直接熄火了，有人將機車含著油門，人下來用跑的牽車才順利通過，因為水快淹到膝蓋了」。

不僅板橋區華江橋機車道有嚴重積淹水慘況，三重、蘆洲等地也有網友說，出現路面淹水情況，水勢約達腳踝處，民眾在臉書社團發文哀嘆「回不了家了」。也有熱心民眾分享，重陽橋跟在玩滑水道沒有兩樣，台北橋也是滿刺激的，部分車道積水。新北市議員黃淑君也透過臉書粉專提醒，板橋區民生路3段也有路面積淹水狀況，呼籲民眾千萬要小心，還說，已經請相關單位緊急調用沙包。

豪雨 萬華 淹水

延伸閱讀

新北強降雨多處積淹水 災變中心強化三級開設

新北升級豪雨！16縣市持續發布豪大雨特報

桃園豪雨市區積水 機車雙載自摔受傷

雨勢升級雨區再擴大！13縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

相關新聞

新北大巨蛋選址倒數擬7月揭曉 樹林、淡海拚落腳

新北市府今天表示，新北大巨蛋選址預計今年7月定案，後續還有都市計畫變更、土地取得、開發模式評估作業。目前專家學者會議持續...

太熱不在前3名！文湖線近5年投訴排行曝 蔣萬安：與輝達合作優化

北捷文湖線近五年投訴件數高達1381件，居各路線總數3成之多，其中反映車廂、班距和擁擠為投訴前三名。市長蔣萬安今赴議會答詢說，市府已與輝達合作，要透過ＡＩ針對文湖線的月台人流分析，將乘客候車狀況量化，精準縮短尖峰人潮疏散，優化尖峰大型活動期間班距；也供車廂採購做最優策略擬定。

北市最大南港機廠社宅電梯報修多 蔣萬安也說話了「不合理」

北市量體最大、1442戶的「南港機廠社宅」，去年底居民陸續入住，不過北市議員李明賢接獲大量陳情，抱怨生活問題層出不窮，包括電梯頻繁故障、水質混濁、紗窗不密合，收垃圾時間不切實際、出入動線管制混亂等。據統計，南港機廠社宅入住短短半年，累積報修高達2640件，平均每天高達17件，李直言「太誇張了。」

豪雨狂炸！華江橋「快變滑水道」 機車族哀嘆回家路真難

中央氣象署針對新北市發布豪雨警戒，今天傍晚大雨來襲，正值下班交通尖峰時段，連接北市萬華與新北市板橋的華江橋上竟然大淹水，積水約半個輪胎高，讓許多通勤上下班的機車族抱怨聲連連，只能牽車緩慢通過，也造成橋上交通嚴重受阻大打結。

萬里獨居長輩一日遊 趣淘看海豚啖大餐

為關懷獨居長者身心健康，增進長者社會參與及人際關係，萬里區公所舉辦獨居長者「趣淘看海豚啖大餐」活動，邀請公所列冊獨居長者，共計約有53位一起參訪野柳海洋世界，並帶長者到萬里轄內最高等級薆悅飯店享用美味午餐。

幼幼班來銀髮據點 汐止區長安里老幼共學好歡樂

汐止區長安里的關懷據點每天安排多元課程，邀請鄰近長輩走出家門運動一下，今(4)日還特別邀請長安幼兒園來到據點，和長輩們一起做餅干、說故事、折汽球，祖孫互動，現場歡笑聲不斷，長輩說就像自己的孫子一樣，太開心了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。