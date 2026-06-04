豪雨狂炸！華江橋「快變滑水道」 機車族哀嘆回家路真難

中央氣象署針對新北市發布豪雨警戒，今天傍晚大雨來襲，正值下班交通尖峰時段，連接北市萬華與新北市板橋的華江橋上竟然大淹水，積水約半個輪胎高，讓許多通勤上下班的機車族抱怨聲連連，只能牽車緩慢通過，也造成橋上交通嚴重受阻大打結。

今天由於風場吹西南風的影響，加上對流雲系發展旺盛，出現短延時強降雨，氣象署一度提醒，新北市、桃園市、南投縣及新竹縣山區、高雄市山區有局部大雨或豪雨。稍早有不少新北民眾分享，多地已經出現淹水情況，甚至連通板橋跟萬華的華江橋機車道，都因為淹水無法騎車。

網友稍早在Threads上發出影片分享，今天傍晚連通板橋跟萬華的華江橋機車道，因淹水淹到根本沒辦法騎車，還好心呼籲騎士族回家路上要多加小心。也有不少網友紛紛留言表示，「晚上6時許，經過華江橋就覺得應該要停下來牽車，因為水花超大，快跟滑水道一樣」、也有人說，「今天下3時許，騎上華江橋過去，就已經水淹到小腿一半了」、「連對向車道也一樣大淹水，堪稱鼻酸」、也有人說，「經過時，看到好幾輛機車直接熄火了，有人將機車含著油門，人下來用跑的牽車才順利通過，因為水快淹到膝蓋了」。

不僅板橋區華江橋機車道有嚴重積淹水慘況，三重、蘆洲等地也有網友說，出現路面淹水情況，水勢約達腳踝處，民眾在臉書社團發文哀嘆「回不了家了」。也有熱心民眾分享，重陽橋跟在玩滑水道沒有兩樣，台北橋也是滿刺激的，部分車道積水。新北市議員黃淑君也透過臉書粉專提醒，板橋區民生路3段也有路面積淹水狀況，呼籲民眾千萬要小心，還說，已經請相關單位緊急調用沙包。