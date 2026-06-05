小六生帶刀傷人恐嚇 民代質疑校安通報10次未進一步處置

北市大安區某國小六年級學生近年偏差行為不斷，上月又持刀傷人。議員發現，該生校安通報十次，卻都未進一步處置。校方指出，目前安排該生自習到畢業，升學的國中也會面對面轉銜，避免問題重演。教育局表示，未來將建置校安預警系統，提早介入，降低事件再發生。

議員鍾沛君昨揭露該名學生二○二四年起就多次帶刀械、打火機到校，只要看人不順眼，都會伺機騷擾、報復，甚至老師出面規勸也被詛咒等，今年初起更對同學疑似勒頸、施暴，甚至上月初還帶美工刀到校甚至劃傷學生。

校方表示，該生目前安排在家自習到畢業，校方初步做三個處置，包含對該生進行一定時數的法治教育；學生將升學的國中也會「面對面轉銜」，告知學生過往紀錄與狀況，以便國中端預防及準備，避免問題重演；也再建議學生家長應帶學生尋求醫療協助。

該校家長會會長說，校方每次都有按流程通報，但都是以個案處理，凸顯現行機制不足。

鍾沛君質詢指出，該生總共被校安通報十次，但每一件都是個案處理沒有串接，若只要同一個人有發生兩次校安通報就應列入高度關懷等。市長蔣萬安允諾，會重新檢討相關制度。

教育局說，將透過教育部校安通報系統建置校安預警系統，同一學生一定期間內多次涉及偏差行為、暴力衝突、自傷自殺、疑似霸凌或其他高關懷情形時，由系統主動提供預警資訊，供教育局及學校及早進行風險評估、開個案會議及啟動跨單位合作機制。