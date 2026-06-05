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北市文湖線5年客訴內容 排行榜曝光
北捷文湖線近五年投訴件數高達一三八一件，居各路線總數三成之多，市長蔣萬安昨說，市府已與輝達合作，要透過ＡＩ針對文湖線的月台人流分析，將乘客候車狀況量化，精準縮短尖峰人潮疏散，優化尖峰大型活動期間班距。
北市議員李明賢昨質詢指出，北捷從二○二一年六月二日至今年六月二日這五年，文湖線投訴件數高達一三八一件，僅次於板南線的一四三八件，若以載客數相比，文湖線投訴比例高。乘客反映的投訴則以車廂四百四十件最高，其次班距過長二百一十件、太過擁擠一○八件、溫度太熱一百件，再來還有噪音、故障、誤點等。
蔣萬安表示，接下來與輝達的ＡＩ技術合作，如透過攝影機影像辨識，就可以更精準預估月台人流及等候時間，準確了解特定時段的擁擠度有多少，並進行相關調整、班距安排，甚至車廂改造，讓載運量更大，縮短民眾等候時間，讓搭乘體驗更好。
北捷總經理黃清信也表示，北捷與輝達的「文湖線人流模擬暨數位孿生計畫」預算為四七二三萬元，接下來要針對車廂配置，做一個虛擬列車動線，看是否能更流暢，預計花一年時間，透過數位模型設定不同參數，改善班距及車廂的擁擠度。
至於乘客抱怨車廂太熱，黃清信說，目前溫度設定在廿二至廿四度之間，不過因爲站距短，一直開關門很難「蓄冷」，未來重置新車也會看如何改善。
至於與輝達的「文湖線人流模擬暨數位孿生」報告預計明年四月完成，李明賢要求市府應設定文湖線乘客投訴減半目標，蔣萬安允諾，會讓各類陳情案件數下降。
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