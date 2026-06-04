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新北大巨蛋選址倒數擬7月揭曉 樹林、淡海拚落腳

中央社／ 新北4日電
新北市長侯友宜。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
新北市長侯友宜。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

新北市府今天表示，新北大巨蛋選址預計今年7月定案，後續還有都市計畫變更、土地取得、開發模式評估作業。目前專家學者會議持續召開，市長侯友宜也在會議中傾聽與交換意見。

中國國民黨籍土城、樹林、三峽、鶯歌選區的市議員，5月底在議會遞交1.5萬份連署書給侯友宜，盼新北大巨蛋落腳樹林。侯友宜說，目前候選2地點已進入最後評估，若順利可在7月宣布。

新北大巨蛋選址進度，原預計去年8月從6處規劃發展潛力場址精選出兩處場址，但一再拖延、開會、赴國外考察後，才於去年10月公布樹林區機五、淡水區淡海二期等兩處地點為下階段評估場址。

新北大巨蛋究竟落腳樹林區或淡水區受關注，為因應最後場址於今年年中定案，侯友宜今年3月還率團前往澳洲參訪知名運動與娛樂場館設計公司Populous的亞太區總部，了解國外運動場館的空間整合與多元活動。

市府體育局長洪玉玲下午接受中央社記者電訪表示，依照市長侯友宜的說法與會議進度，場址最快7月才會定案。她說，包括侯友宜、副市長劉和然、她以及專家學者參與的會議都持續進行，針對兩處場址討論。侯友宜除參與會議也與學者、運動界人士交換意見。

交通、觀光、住宿與腹地條件都是選址重要考量，洪玉玲說，「基地本身腹地要夠，且交通便捷」是基本要件，目前專家會議仍比較兩處場址各自的優點、劣勢，且對於劣勢研議是否有其他的配套措施可補強劣勢、創造優勢。

知情官員告訴中央社記者，市府局處首長與會，也針對城鄉發展的都市計畫變更、地政局的用地取得、交通局的運輸量與疏散動線、觀光旅遊局的大型商場、飯店、遊樂設施等，體育局的招商興建，提出各自看法；目前逐漸聚焦，朝著打造全方位國際園區，帶動周邊整體區域發展的目標前進。

市府說，新北大巨蛋是新北市2050發展願景的重要目標，以「新造鎮」的概念規劃，全年都有不同用途，除舉辦體育賽事，也能辦演唱會、商業展覽及社區活動、旅遊設施，甚至吸引來自全球各地的旅客，提升空間使用率與經濟效益，成為帶動新北甚至北台灣發展的重心。

新北 大巨蛋 侯友宜

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